Juicio a Orrico por tragedia vial en Ruta 39: este viernes se desarrollan los alegatos de clausura

El juicio oral y público contra Juan Ruiz Orrico ingresa este viernes en su etapa definitoria. Desde las 9, en la sala de audiencias de los Tribunales de Concepción del Uruguay, se desarrollarán los alegatos de clausura, instancia en la que las partes expondrán sus conclusiones finales tras varias jornadas de debate por la tragedia vial ocurrida en la Ruta Provincial 39, donde murieron Brian y Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, jóvenes trabajadores oriundos de Basavilbaso.

Durante la apertura del proceso, el imputado, quien se desempeñaba como funcionario provincial al momento del hecho, reconoció su responsabilidad en el siniestro y pidió perdón a los familiares de las cuatro víctimas fatales. “Quiero asumir la responsabilidad total del hecho, mi culpabilidad sobre la maniobra que provocó el accidente”, había manifestado el acusado.

No obstante, el debate avanzó con la recepción de pruebas testimoniales y peritajes técnicos para determinar la mecánica del choque y el grado de culpabilidad del acusado.

En sus conclusiones, tanto la Fiscalía como la Querella sostendrán la acusación basada en los informes accidentológicos, publicó 03442. Se recordará que el querellante pidió seis años de pena y el fiscal pidió cinco años y medio, siempre de prisión efectiva.

Mientras que la defensa de Orrico expondrá sus argumentos finales centrados en mitigar la situación procesal del exfuncionario. Durante su intervención, los letrados cuestionarán puntos específicos de las pericias técnicas realizadas sobre el asfalto de la Ruta 39, buscando atenuar la futura sentencia del tribunal unipersonal.

Una vez concluidos los alegatos, el tribunal dio por cerrado el debate. A partir de este momento, el magistrado interviniente quedará habilitado para fijar la fecha de lectura de la sentencia, la cual establecerá la responsabilidad penal definitiva de Orrico.