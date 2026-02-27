Revelaron que empresario hallado muerto en el río Paraná había sido víctima de una estafa

El empresario Marcelo Boschi fue hallado muerto en el río Paraná luego de haber desaparecido mientras navegaba desde la ciudad de Reconquista, en la provincia de Santa Fe. El hombre, de 55 años, había salido alrededor de las 5 de la madrugada del martes y nunca regresó. Su cuerpo fue encontrado este jueves en el riacho San Jerónimo, a la altura del paraje conocido como El Timbó Quemado.

El hallazgo se produjo tras dos días de intensa búsqueda encabezada por personal de la Policía de Santa Fe. Según informaron fuentes judiciales, el cuerpo apareció ahogado y, de acuerdo con las primeras pericias, no se detectaron indicios de intervención de terceros. “Eso lo tenemos asegurado”, afirmaron fuentes vinculadas a la investigación al descartar, en principio, la hipótesis de homicidio.

Hallazgo y primeras pericias

De acuerdo con la información difundida por medios de la región, el cadáver fue encontrado atado a una soga y junto a una bolsa que podría haber contenido un elemento de peso. Tanto el médico policial como el equipo técnico que trabajó en la escena determinaron que no hubo signos compatibles con un ataque.

La causa quedó en manos del fiscal Nicolás Maglier, de la Unidad Regional IV del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, quien ordenó diversas medidas para esclarecer el hecho. Al no encontrar elementos asociados a un homicidio, dispuso en primera instancia la entrega del cuerpo a la familia.

No obstante, la investigación continuó para establecer si se trató de un suicidio o si existieron otras circunstancias vinculadas al caso.

La desaparición y el operativo de búsqueda

Boschi había sido reportado como desaparecido el martes por la mañana, luego de que su lancha fuera encontrada vacía en el área del riacho Correntoso. La embarcación, un casco Tracker Cargo de 6,40 metros con motor Yamaha de 115 hp y el nombre “De Buena Madera”, apareció a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista.

Según reconstruyeron las autoridades, el empresario salió solo desde la Guardería Amarras con destino a la localidad de Goya. Llevaba chaleco salvavidas y vestía pantalón de jean y remera. Un registro en video mostró que a las 5:55 pasó aguas arriba del Puerto Reconquista a baja velocidad.

Familiares indicaron que dejó de responder llamadas y mensajes, lo que motivó la activación del operativo de búsqueda con participación de allegados y fuerzas de seguridad.

Testimonios y antecedentes

Algunos pescadores declararon que intercambiaron palabras con el empresario antes del hecho y luego observaron la lancha a la deriva sin ocupantes. Rodrigo Muchut, amigo de Boschi, señaló que había hablado con él días antes y mencionó que atravesaba dificultades económicas tras haber sido víctima de una estafa a través de la que vaciaron su cuenta bancaria.

“Marcelo es una persona con convicción, con determinación. Si tomó esa decisión lo iba a hacer, pero me llama la atención –si esa fue su decisión– porque él siempre tuvo mucho amor por la vida”, expresó.

Boschi era empresario maderero y titular de la firma “De Buena Madera”. Integró la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Reconquista y participó en el Rotary Club local. Era padre de tres hijos adolescentes. Según reconstruyeron allegados, transitaba una serie de complicaciones económicas y financieras, además de problemas de salud; estaba preocupado por esa situación económica y por las pocas ventas. Además, enfrentaba una instancia judicial por cuestiones laborales en su empresa.