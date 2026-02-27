Desde el domingo regirán cambios en recorridos de colectivos urbanos en Paraná

El domingo comenzarán a aplicarse las modificaciones en el transporte urbano, que alcanzan a nueve líneas de colectivos. Los detalles.
Desde el domingo regirán cambios en los recorridos de colectivos urbanos en Paraná, tras un acuerdo alcanzado entre la Municipalidad y la Asamblea Vecinalista Ciudadana, en el marco de una serie de reuniones destinadas a optimizar el servicio en distintos sectores de la ciudad. La intención es que las modificaciones comiencen a implementarse antes del inicio del ciclo lectivo.
Según se informó, cinco líneas tendrán cambios significativos en sus trayectos, mientras que otras mantendrán su recorrido habitual. La medida respondió a planteos realizados por vecinos de distintos barrios que advirtieron dificultades vinculadas a frecuencias y trazados que no cubrían adecuadamente determinadas zonas.
Desde el Ejecutivo municipal indicaron que los ajustes formaron parte de un proceso de revisión integral del sistema, iniciado tras la puesta en marcha de la nueva empresa prestataria del servicio. Además, adelantaron que continuarán realizando adecuaciones relacionadas con paradas, demarcaciones y otros requerimientos surgidos durante las reuniones.
Líneas alcanzadas por las modificaciones
Las líneas que presentarán modificaciones en su recorrido son la A, B, C —en sus ramales 300 Viviendas–Centro y Parque Industrial–Centro—, D, F, L —en los ramales 500 Viviendas–Don Bosco y Los Berros–Don Bosco—, M y P.
En tanto, mantienen su recorrido habitual las líneas E, H y G, que no registraron cambios en esta etapa de reorganización del sistema.
Desde el municipio señalaron que los nuevos trayectos fueron definidos tras evaluar los planteos recibidos y analizar la demanda en distintos puntos de la capital entrerriana, con el objetivo de lograr mayor cobertura territorial y mejorar la conectividad entre barrios y el área céntrica.
Desde la Asamblea Vecinalista Ciudadana también valoraron el proceso de diálogo con las autoridades. Alicia Glausser recordó que el 7 de diciembre comenzó a operar la nueva empresa prestataria del servicio y sostuvo que, si bien destacaron la calidad de las unidades incorporadas, detectaron inconvenientes en los recorridos y en las frecuencias.
En ese sentido, remarcó que las reuniones permitieron trasladar los reclamos de los usuarios y avanzar en soluciones concretas. La dirigente vecinal consideró que el intercambio resultó positivo y que los cambios implementados respondieron a demandas reales de los barrios.