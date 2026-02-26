El Centro Comercial e Industrial presentó la plataforma "Club Sale", para impulsar las ventas

REDACCIÓN ELONCE
El Centro Comercial e Industrial de Paraná realizó el lanzamiento de la plataforma Club Sale, un nuevo espacio digital destinado a impulsar el comercio local y generar oportunidades para los comerciantes, supo Elonce.
Mauricio Benintende, explicó a Elonce que “desde el Centro Comercial nosotros siempre apoyamos iniciativas nuevas que sean para beneficio de la ciudad. El objetivo es que esta plataforma de venta crezca y se consigan oportunidades nuevas ante la crisis que vivimos permanentemente desde hace muchas décadas en el país. Siempre nosotros vamos a tratar de apoyar todo lo que sea oportunidades. Es como dice el refrán, no ver problemas en la crisis, sino ver oportunidades nuevas para salir de ella”.
Consultado sobre los motivos específicos que impulsan esta iniciativa, remarcó: “La falta de ventas, la falta de movilidad, la falta de fondos en el país. No es ajeno a nadie que más o menos esté informado, falta dinero en la calle. Tenemos que incentivar para que se provoquen los cambios”.
“Es una buena oportunidad, sobre todo para el comercio de la ciudad que va a abrir expectativas dentro de lo que es el crecimiento tecnológico. Los comerciantes van a poder acceder, ser parte de esta plataforma”, dijo.
Diego González Calderón, uno de los creadores, indicó que “la idea es que la gente pueda consultar la plataforma, verla. Es una plataforma gratuita. La dirección web es www.clubsale.com.ar . Es habilitada para los comercios y para las personas que quieran tener una oportunidad de venta u ofrecer, porque en realidad es un sistema que está dentro de la plataforma”.
Marcos Gainza, explicó cómo surgió la iniciativa: “Hicimos un trabajo de muchos años, un fuerte trabajo de campo. Primero vimos si existía realmente la necesidad. En función de eso, obviamente haciendo ese feedback con las empresas y demás, nos dimos cuenta que había una faltante, no tanto de dinero, sino más bien de una infraestructura. Así que básicamente lo que proponemos nosotros y lo que venimos a ofrecer hoy es una plataforma que ofrece infraestructura digital para el futuro del comercio”.
“El comerciante puede vender sus productos en esta plataforma. Lo que hace es cargar su catálogo de productos y los pone a disposición de los commerce. Los commerce son los actores que se van a encargar de la venta. El commerce es una persona X, cualquiera puede ser. La plataforma se encarga de formarlos, se encarga de profesionalizarlos. Entonces, desde ese punto lo que hacemos es abrir a ese comercio inicial, que de pronto tenía un único canal de venta que eran sus redes sociales. Lo que hacemos es poner a disposición muchos commerce y todos esos canales se multiplican y se masifican”.
Actualmente, la plataforma se encuentra abierta a todos los comercios interesados: "Estamos invitando a que se sumen y empiecen a cargar sus productos. Se crean una cuenta y empiezan a cargar los primeros los productos".