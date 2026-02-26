Parroquia Cristo Peregrino proyecta tres nuevas aulas para Catequesis

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad de la parroquia Cristo Peregrino, ubicada en calle Enrique Acebal 1157, impulsa la construcción de tres nuevos salones para Catequesis, como así también un cuerpo de baños. Esta necesidad surge por el crecimiento sostenido de niños que asisten a formación religiosa. La obra comenzaría el lunes 2 de marzo y se financiará con distintas iniciativas solidarias.
El párroco Leandro Bonín, explicó a Elonce el alcance del proyecto: “Tenemos un gran desafío. Sabemos que es un tiempo difícil para muchos y nosotros queremos apoyar la vida de las familias anunciando a Jesucristo. Uno de los lugares donde sabemos que se da ese anuncio de Jesús es en la Catequesis”.
El sacerdote remarcó el crecimiento en la participación: “Gracias a Dios, en los últimos años han empezado a venir más niños a Catequesis y creemos que en los años que siguen van a venir más niños todavía y nuestros espacios para dar catequesis son reducidos”.
En ese sentido, detalló que se retomará una iniciativa que había quedado postergada: “Retomamos un proyecto que ya estaba en la vida de la comunidad, que momentáneamente lo habíamos postergado, y es la construcción de tres nuevos salones para la Catequesis y, por supuesto, se van a usar para otras finalidades pastorales, con un nuevo cuerpo de baños”.
“Tenemos un espacio destinado, que es adecuado, en el cual estaban funcionando unas cocheras. Vamos a reutilizar ese espacio, esos materiales. En ese espacio vamos a construir los tres salones”, mencionó Bonín.
Y agregó: “Lo que necesitamos de la comunidad es que los que están más lejos puedan orar por nosotros para que no nos cansemos, para que no nos desanimemos, para que cuando surjan dificultades las podamos afrontar”.
Además de la oración, habrá acciones concretas para recaudar fondos: “Todos aquellos que puedan y quieran colaborar, ya sean del barrio o de otros barrios de Paraná o de otras ciudades, pueden hacerlo. Ahora tenemos un viaje a San Nicolás, el sábado 14 de marzo, un viaje que va a tener una característica especial al ser una peregrinación. Vamos a tener momentos de espiritualidad, momentos de oración, también momentos libres para conocer la ciudad de San Nicolás. Vamos a pasar también por Rosario”.
También se lanzó un bono contribución: “Los numeritos salen 10.000 pesos, accesible quizás para las familias más cercanas del barrio, pero también aquellas personas que tal vez les interese pueden hacer alguna donación, ya sea con materiales o en dinero, que todo nos viene bien para afrontar este gran desafío. Todos se imaginarán lo costoso que va a ser”.
Consultado sobre los plazos, el sacerdote confirmó: “Si Dios quiere, en la semana que viene, el lunes 2 de marzo, estaremos iniciando con las obras, trayendo los primeros materiales y se comenzará a trabajar. Primero tenemos que nivelar el suelo para darle mayor altura a las aulas, a los salones, tomando ya como referencia la altura que tienen las cocheras. Ya estarán los albañiles armando los primeros encadenados, las primeras vigas para luego colocarlas y rellenarlas”.
“Queremos que los chicos tengan un lugar lindo, adecuado, apto para conocer a Jesús, para rezar, para celebrar, para enamorarse de la persona de Jesús. Y también, como digo, de día los días de semana la utilizaremos para muchos otros fines pastorales que ya tenemos algunos y otros que Dios irá suscitando”, indicó.
Alias para colaborar: cristoperegri.nacion
