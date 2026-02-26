AMET solicitó una propuesta salarial superadora

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica lleva adelante un Congreso extraordinario en el que analizó la última propuesta salarial del Gobierno y debatió la continuidad en el Frente Sindical, en el marco del inicio del ciclo lectivo 2026.
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) realiza un Congreso extraordinario en el que define su postura frente a la oferta salarial del Gobierno provincial y analiza posibles medidas de fuerza de cara al inicio del ciclo lectivo 2026.
Durante la jornada se debaten dos ejes centrales: la continuidad de AMET dentro del Frente Sindical Docente y la decisión a adoptar respecto al último ofrecimiento salarial presentado por el Ejecutivo. Además, se analizan las acciones gremiales que podrían implementarse la próxima semana en función del comienzo de clases.
El secretario general de AMET, Andrés Besel, explicó a Elonce que “se decidió repudiar y apoyar lo hecho en la última reunión paritaria donde se rechazó la propuesta del Gobierno por los montos, escasos montos, en comparación con otros sectores de la Administración. Y, también, votos que estaban totalmente negro, ni siquiera remunerativos, es decir, para obra social y de caja de jubilaciones”.
Besel sostuvo que el Congreso ratifica la postura de exigir una propuesta superadora y recordó que se solicitó la aplicación del artículo 18 del decreto 96/24, correspondiente a la ley paritaria docente provincial. “Se pidió eso, que significa que la dirección de trabajo en términos de 5 días, a partir del día martes, debía convocarnos junto con el gobierno para, en ese marco, encontrar una solución a la situación”, señaló.
En ese sentido, detalló que la solución pretendida por el gremio consiste en “una propuesta totalmente superadora y mucho más significativa en los montos y la calidad del salario que pretendió el gobierno darnos el martes pasado”.
Asimismo, indicó que también se solicitó la aplicación del artículo 13, es decir, que mientras no exista un nuevo acuerdo continúe vigente el anterior. “Eso también fue rechazado por el gobierno provincial”, afirmó.
Posibles medidas de fuerza y adhesión al paro nacional
El dirigente gremial advirtió que, en caso de no existir una propuesta satisfactoria en la próxima reunión, el Congreso evalúa avanzar con medidas de fuerza. “Si el día lunes no hay una propuesta categórica, ir a una medida de fuerza el día 3. Y si nos dictan la conciliación obligatoria, que también forma parte de la ley, que nosotros vamos a acatar, 24 más 24”, expresó.
Besel explicó que, si durante el período de conciliación no se presenta una oferta superadora, al finalizar ese plazo se convocaría a 48 horas de medidas de fuerza.
En paralelo, confirmó la adhesión al paro nacional convocado por CTERA y otras entidades sindicales. “No solamente de CTERA, sino también con los compañeros de la CEA, que son de UDA y de Sadop”, precisó.
Reclamos por financiamiento y tiempos de negociación
El secretario general de AMET vinculó el conflicto también al escenario nacional y al recorte presupuestario en educación técnico-profesional. “Estamos en un proceso también de conflicto con el gobierno nacional”, manifestó, y cuestionó la quita de fondos destinados al sector.
Además, remarcó que desde el 10 de diciembre el gremio había presentado notas formales a la Secretaría de Trabajo, al Consejo General de Educación y al Ministerio de Economía solicitando iniciar el diálogo paritario. Según relató, la primera convocatoria se concretó recién el 23 de febrero de 2026.
Finalmente, Besel afirmó que la propuesta salarial presentada no cumplió con los parámetros fijados por el Congreso de AMET. “La calidad de la propuesta, es decir, en cuanto a los montos, no solamente son anticonstitucionales. El artículo 82 insiste sobre la Constitución, sino que va en contra de lo que nuestro Congreso había impuesto como marco gremial”