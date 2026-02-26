APS exige la convocatoria a paritarias para los trabajadores municipales de Paraná

Este jueves, la Asociación Personal Superior Municipal (APS) de Paraná expresó a Elonce su frustración por la falta de convocatoria a paritarias y la ausencia de respuesta por parte del Ejecutivo municipal.

Alejandra Levrand, secretaria general de la APS, detalló la situación: “Fuimos el gremio que solicitó la convocatoria en enero, pero no hemos recibido ninguna respuesta. El silencio absoluto del Ejecutivo nos deja sin avances en el tema salarial”.

El conflicto, que afecta directamente a los trabajadores municipales, se agrava a medida que se acerca el día de cobro sin mejoras salariales. "Mañana los y las trabajadoras municipales cobrarían sin aumentos, sin ninguna novedad en cuanto a nuestros derechos", indicó Levrand, apuntando que la falta de negociación está afectando tanto a los trabajadores activos como al sector pasivo, que no recibe los mismos beneficios.

“Nos sorprende que, a pesar de las promesas de diálogo, no haya habido ni un gesto de apertura por parte del Ejecutivo. Es una muestra clara de que no se valora a los trabajadores municipales”, agregó.

La crítica a las sumas en negro y la precarización del salario

El último acuerdo firmado entre el municipio y los gremios, en octubre, contempló un aumento del 4.5% en noviembre y un 2% en diciembre, además de la entrega de bonos en negro de $100.000 cada mes. Sin embargo, la APS criticó fuertemente la modalidad de estos pagos. "Las sumas en negro precarizan a los trabajadores, son pan para hoy, hambre para mañana. Están prohibidas por la Constitución Nacional, y aún así, se siguen utilizando ", afirmó la secretaria general.

La necesidad de una recomposición salarial justa para los municipales

En cuanto a la situación actual de los salarios, explicó que un trabajador municipal promedio en Paraná gana cerca de 660.000 pesos, mientras que la canasta básica ronda los 1.300.000 pesos. "Estamos por debajo de la línea de pobreza", subrayó la dirigente sindical.

Además, la APS remarcó que las asignaciones familiares y la ayuda escolar no son un "gesto bondadoso" del municipio, sino que están legisladas y son un derecho de todos los trabajadores. "Queremos dejar claro que lo que el municipio paga no es un favor, es lo que corresponde por ley", apuntó.

Esperan la convocatoria para marzo La APS mantiene su expectativa de que el municipio finalmente convoque a las paritarias, aunque el panorama parece complicado. "Si la convocatoria no se realiza este mes, la espera se extenderá hasta marzo, y lo que se negocie allí será para ese mes. Pero ya vamos con dos meses sin aumentos", expresó Levrand.