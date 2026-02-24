ATE rechazó la paritaria salarial y anunció movilización en contra de la reforma laboral

ATE rechazó paritaria. El Ministerio de Salud fue escenario de una nueva asamblea convocada por los trabajadores, especialmente los delegados de ATE. Este martes, la principal discusión giró en torno a la última propuesta paritaria presentada por el gobierno provincial, la cual fue rechazada de manera tajante por las entidades sindicales.

“Como trabajadores, nos sentimos estafados ante una nueva propuesta que realmente queda muy lejos de las necesidades que nuestro salario tiene", afirmó a Elonce Nadia Burgos, delegada de ATE. El rechazo no se limitó al monto ofrecido, sino también a las condiciones en las que se presentó el aumento, que Burgos calificó de "insuficiente en relación a toda la pérdida que hemos tenido". Aseguró que el salario de los trabajadores de la salud "queda no solo por detrás de la inflación, sino también por debajo del costo de vida, que es el problema central".

La lucha continúa: paritarias sectoriales y más reivindicaciones

A lo largo de la asamblea, los trabajadores no solo hablaron de los salarios, sino también de las condiciones laborales. “Estamos hablando de condiciones de trabajo, específicamente en el Ministerio, pero también de nuestro reconocimiento como trabajadores”, destacó Camilo Gaitán, también delegado de ATE. En este sentido, Gaitán hizo hincapié en que la lucha de ATE no se limita al reclamo salarial, sino que incluye la defensa de los derechos laborales en su conjunto, como la reforma previsional que afecta a los trabajadores jubilados.

“Acá tenemos trabajadores que tienen 34 años, otros 60 años, y aquellos que están jubilados van a sufrir en un futuro próximo la baja de sus ingresos dentro de las jubilaciones”, agregó Gaitán, visibilizando los efectos negativos que las reformas podrían tener sobre los ingresos de los trabajadores del sector. Además, insistió en que la situación laboral sigue siendo insostenible y que el gobierno está atacando los derechos adquiridos de los trabajadores.

Plan de lucha y movilización: nuevos pasos en la protesta

Después de la asamblea, los delegados de ATE anunciaron que las protestas seguirán. “Hemos decidido continuar con nuestro plan de lucha porque queremos que se reabran las paritarias, que además se establezca una paritaria sectorial de salud para discutir, ya que seguimos siendo el escalón más bajo de la pirámide salarial; somos los trabajadores que peor cobramos. En ese marco, y en una semana tan importante para todos los trabajadores del país, también nos estamos organizando en rechazo a la reforma laboral nacional, que se va a discutir en el Congreso Nacional este Viernes. Ese día nos vamos a movilizar”, explicó Burgos.

Trabajadores estatales de ATE realizan una asamblea en la Secretaría de Sakyd

La lucha de ATE, además de la mejora salarial, busca la reincorporación de los más de 300 trabajadores despedidos en Entre Ríos desde diciembre del año pasado. En palabras de Gaitán, "no podemos ser la variable de ajuste", subrayando que la salud pública en la provincia se sostiene gracias al trabajo de sus empleados.