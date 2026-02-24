Este viernes 27 de febrero, desde las 20, el Centro Cultural Juan L. Ortiz será escenario de una nueva edición de Modo Peña. Con entrada libre, el ciclo reunirá artistas locales, ballet folclórico, patio gastronómico y feria de editoriales.
Modo Peña llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz con música y danza folclórica este viernes 27 de febrero, a partir de las 20 horas, en el espacio ubicado en Bv. Racedo 250. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y convocará a vecinos y vecinas a compartir una noche dedicada a las tradiciones populares.
En esta nueva edición se presentarán Yuruma, Hugo Velázquez y su conjunto, Nahuel Borrá, Cristian Vivanco, La Solense y el Ballet La Greda. La programación combinará música en vivo y danza tradicional, con un repertorio que recorrerá distintos ritmos del cancionero popular argentino.
El ciclo se consolida como un espacio cultural abierto a la comunidad, que promueve la participación de artistas locales y el disfrute colectivo del folclore como expresión viva de la identidad.
Un espacio para celebrar las tradiciones
Modo Peña fue pensado como un punto de encuentro intergeneracional, donde la música y la danza se convierten en herramientas de integración y pertenencia. Cada edición reúne a intérpretes y agrupaciones que representan la riqueza cultural de la región.
Desde la organización destacaron que el objetivo es fortalecer el valor del folclore como parte de la identidad local, brindando escenarios a músicos y bailarines de la ciudad y generando oportunidades para la difusión de sus propuestas artísticas.
El Centro Cultural Juan L. Ortiz se transformará así en un ámbito festivo, donde la comunidad podrá compartir una noche de canto, danza y celebración de las raíces.
Música, danza y producción local
Además de los espectáculos artísticos, la jornada contará con un patio gastronómico y una feria de editoriales y librerías locales, ampliando la propuesta cultural y ofreciendo un espacio integral para el encuentro.
La combinación de música, danza y producción cultural local busca potenciar el circuito artístico y generar un ambiente participativo, en el que el público pueda disfrutar no solo del espectáculo, sino también de la oferta gastronómica y literaria.