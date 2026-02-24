Rubén Dal Molín planteó la necesidad de una reforma previsional para “sostener el 82% móvil”

El senador provincial Rubén Dal Molín se refirió a la situación de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos y planteó la necesidad de avanzar en una reforma previsional que permita sostener el 82% móvil a futuro. En una columna difundida públicamente, el legislador analizó el escenario actual del sistema y señaló que el déficit acumulado exige una discusión estructural.

Dal Molín indicó que uno de los puntos centrales del discurso del gobernador Rogelio Frigerio fue la decisión de abordar la situación previsional. Según explicó, el sistema presentaba un déficit anual cercano al 40% al inicio de la actual gestión y advirtió que, de no haberse adoptado medidas de control, podría haber superado el 50%.

“Estamos hablando de una amenaza concreta a la sustentabilidad del sistema y, en consecuencia, al pago futuro del 82% móvil”, expresó el senador.

Déficit y medidas adoptadas

El legislador sostuvo que durante la primera etapa de gobierno se implementaron acciones orientadas a ordenar las cuentas previsionales. Según detalló, esas decisiones permitieron reducir el déficit proyectado y evitar un mayor deterioro financiero.

Rubén Dal Molín.

“En materia previsional, eso implicó gestión, control, revisión de procesos y medidas que permitieron reducir a la mitad el déficit hacia el que nos encaminábamos”, señaló.

No obstante, aclaró que el problema no está resuelto y que persiste un desbalance estructural. En ese sentido, consideró que durante años la discusión fue postergada y que ahora requiere un tratamiento institucional.

Propuesta de debate

Dal Molín afirmó que la reforma no debe interpretarse como un recorte de derechos, sino como una herramienta para garantizar su continuidad. “Reformar no es recortar derechos. Reformar es garantizar que esos derechos puedan sostenerse dentro de 10, 20 o 30 años”, manifestó.

También indicó que la discusión no gira en torno a la vigencia del 82% móvil, sino a los mecanismos para asegurar su financiamiento sin comprometer el equilibrio fiscal provincial.

El senador destacó que el Ejecutivo convocará a la oposición y a representantes de los trabajadores para abrir instancias de diálogo. “Queremos escuchar aportes y construir consensos, pero no podemos desconocer el problema estructural que existe”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que la sostenibilidad previsional requiere decisiones técnicas y políticas en el presente para evitar mayores dificultades en el futuro. “La política responsable no es la que promete lo imposible, sino la que garantiza que lo prometido pueda cumplirse”, concluyó Rubén Dal Molín.