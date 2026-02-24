Video: retuvieron la licencia a un hombre por hacer manejar a un menor en una ruta nacional

Agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectaron que un adolescente de 16 años manejaba una camioneta sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2056, en cercanías de Dina Huapi, provincia de Río Negro.

El procedimiento se inició luego de que automovilistas alertaran sobre la circulación imprudente de una camioneta blanca. Tras interceptar el vehículo, los inspectores constataron que quien estaba al volante era un menor de edad, acompañado por su padre.

Según informaron desde la ANSV, el adulto explicó que le estaba enseñando a conducir y que habían salido temprano, cuando —según su versión— había poco tránsito. No obstante, el personal de control señaló que se trataba de una ruta nacional con circulación constante, especialmente en temporada alta, y que durante la maniobra el rodado se detuvo en al menos tres oportunidades.

Acta de infracción y retención de licencia

Ante la situación, los agentes labraron el acta correspondiente por permitir que una persona sin habilitación condujera el vehículo. Como consecuencia, se procedió a la retención de la licencia del padre, quien quedó imputado por la infracción a la normativa vigente.

Desde el organismo recordaron que la legislación nacional establece requisitos claros para la conducción. Los menores de 17 años no pueden obtener licencia de conducir para vehículos particulares sin cumplir las condiciones legales y, aun cuando se trata de conductores principiantes habilitados, existen restricciones específicas durante los primeros meses.

Qué establece la normativa

La reglamentación nacional indica que quienes obtienen por primera vez la Licencia Nacional de Conducir deben circular durante los primeros seis meses con un cartel identificatorio visible y tienen prohibido transitar por autopistas, semiautopistas y rutas. En este caso, el adolescente no contaba con ningún tipo de habilitación.

El episodio ocurrió sobre una ruta nacional de alta circulación turística y volvió a evidenciar los riesgos que implica la conducción sin autorización ni formación adecuada. La intervención de los agentes permitió detectar la situación antes de que se produjera un siniestro vial.