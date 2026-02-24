Prevén un leve “descenso temporario de temperaturas”: la máxima rondará los 25°C

Tras varios días de calor y humedad, se espera un leve alivio térmico en la provincia. El jueves se registrarán las marcas más bajas de la semana, especialmente en la capital entrerriana.
Un descenso temporario de temperaturas se hará sentir en Entre Ríos, principalmente en Paraná, de acuerdo a los pronósticos para los próximos días.
Para este martes se prevé algo de nubosidad, con una temperatura mínima de 21° y una máxima que alcanzará los 32°. El viento será leve a moderado, predominante del sur, con algunas ráfagas de mayor intensidad.
El miércoles, en tanto, se presentará con nubosidad variable. La mínima descenderá a 20° y la máxima se ubicará en 28°, con viento leve a moderado del sudeste.
El jueves continuará el cambio en las condiciones, con cielo algo a parcialmente nublado. Se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 26°, con viento leve a moderado del sudeste.
Según se indicó, las temperaturas tendrán un descenso temporario, registrándose los valores más bajos el jueves, cuando en la capital provincial las mínimas rondarán los 16°.
Posteriormente, hacia el fin de semana, volverá a producirse un ascenso térmico, con mínimas alrededor de los 20° y máximas que se ubicarán entre los 31° y 33°, retomando condiciones más acordes al verano en la región.