Detectaron microplásticos en tumores de próstata y alertan sobre posible riesgo

Un estudio de la Universidad de Nueva York halló microplásticos en tumores prostáticos en niveles superiores al tejido sano. Los investigadores advirtieron que la exposición podría convertirse en un nuevo factor de riesgo ambiental.
Detectaron microplásticos en tumores de próstata en niveles 2,5 veces superiores al tejido sano, según un estudio presentado por la Universidad de Nueva York. La investigación fue expuesta durante el Simposio sobre Cánceres Genitourinarios de la Sociedad Americana de Oncología Clínica y encendió nuevas alertas sobre el impacto de estas partículas en la salud humana.
El análisis reveló que el tejido canceroso contenía en promedio 40 microgramos de plástico por gramo, frente a 16 microgramos detectados en áreas benignas. Además, el 90% de las muestras tumorales examinadas presentaron microplásticos, mientras que el 70% del tejido prostático sano también evidenció su presencia.
Los resultados ampliaron la preocupación científica sobre la acumulación de estas partículas en el organismo y su posible papel en enfermedades crónicas.
Metodología y resultados del estudio
La investigación fue dirigida por la doctora Stacy Loeb, profesora de Urología y Salud Poblacional en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York. El equipo trabajó con muestras de diez pacientes sometidos a prostatectomía total.
Para evitar contaminación cruzada, los científicos reemplazaron materiales plásticos de laboratorio por herramientas de aluminio y algodón, y procesaron las muestras en salas blancas especialmente diseñadas para estudios de microplásticos.
El análisis permitió identificar la concentración, composición química y estructura de distintos tipos moleculares plásticos presentes en los tejidos. Según Loeb, el estudio “proporciona evidencia importante de que la exposición a microplásticos puede ser un factor de riesgo para el cáncer de próstata”.
Posibles implicancias para la salud
El doctor Vittorio Albergamo, uno de los autores principales, sostuvo que el hallazgo expuso “otro posible problema de salud que plantea el plástico”. Señaló además la necesidad de avanzar en regulaciones que reduzcan la exposición humana, dado que estas partículas están presentes en el ambiente, el agua, el aire y productos de uso cotidiano.
Los investigadores plantearon como hipótesis que los microplásticos podrían desencadenar respuestas inflamatorias persistentes en el tejido prostático, generando daños celulares y alteraciones genéticas vinculadas al desarrollo tumoral.
Si bien el estudio constituye la primera evaluación sistemática de microplásticos en tejidos prostáticos cancerosos en un contexto occidental, los especialistas aclararon que será necesario ampliar la muestra de pacientes para confirmar los resultados.
Exposición creciente y nuevos interrogantes
Diversos trabajos científicos ya habían detectado microplásticos en órganos humanos, fluidos biológicos e incluso en la placenta. Estas partículas se originan por la degradación de envases, textiles, cosméticos y otros productos, y pueden ingresar al organismo por ingestión, inhalación o contacto cutáneo, dio cuenta Infobae.
En Estados Unidos, uno de cada ocho hombres recibe diagnóstico de cáncer de próstata a lo largo de su vida, según estadísticas sanitarias. Si futuras investigaciones consolidan la relación entre microplásticos y tumores prostáticos, el hallazgo podría modificar la comprensión de los factores ambientales implicados en esta enfermedad.