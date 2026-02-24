Realizan reparación en la red de agua potable sobre avenida Ramírez

Personal municipal interviene una cañería distribuidora en avenida Francisco Ramírez y 25 de Mayo. Habrá reducción de calzada en sentido norte-sur y recomiendan circular con precaución. No se prevé corte del suministro
Se lleva adelante una intervención en la red de agua potable sobre avenida Francisco Ramírez, donde personal municipal ejecuta trabajos de reparación en una cañería distribuidora del suministro.
Las tareas se desarrollan en la intersección con calle 25 de Mayo, en el sentido de circulación norte-sur, correspondiente al ingreso a la ciudad. Debido a la ubicación del conducto debajo de la calzada, fue necesario disponer una reducción de carril para permitir el movimiento de maquinaria pesada y operarios.
Desde el área técnica indicaron que la intervención forma parte de las acciones habituales de mantenimiento y reparación de la infraestructura sanitaria.
Reducción de calzada y precaución al circular
A raíz de los trabajos, se registra una disminución en la calzada de circulación vehicular en ese sector de avenida Ramírez, lo que podría generar demoras en determinados horarios de mayor tránsito.
Por este motivo, se recomienda a los automovilistas circular con precaución, respetar la señalización colocada en el lugar y atender las indicaciones del personal que se encuentra trabajando.
Las tareas se extenderán hasta completar la reparación del conducto afectado, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de distribución.
No se prevén cortes de suministro
En tanto, desde el Municipio informaron que, al menos en una primera instancia, no se prevé que resulte afectado el abastecimiento de agua potable en la zona.
No obstante, se continuará monitoreando la situación para asegurar que el servicio se mantenga con normalidad durante el desarrollo de los trabajos.