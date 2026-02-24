Aldea San Antonio celebra 137 años honrando el legado de los alemanes del Volga

El sábado 28 de febrero, Aldea San Antonio festejará su 137° aniversario junto a la 30° Fiesta Provincial del Inmigrante Alemán. Habrá desfile típico, espiche de cerveza, música en vivo y actividades culturales durante toda la jornada.
Aldea San Antonio celebrará su 137° aniversario junto a la 30° Fiesta Provincial del Inmigrante Alemán el próximo sábado 28 de febrero de 2026, en una jornada que combinará tradición, música, gastronomía y el orgullo por las raíces de los alemanes del Volga en Entre Ríos.
Las actividades comenzarán a las 12 en la Plaza San Martín, con entrada libre y gratuita, donde se habilitarán los stands de gastronomía, repostería y artesanos locales. Durante toda la tarde se presentarán grupos de danza y músicos invitados de distintas localidades, en un clima festivo y familiar.
Mauro Díaz Chávez destacó que “este fin de semana que es un poco los festejos por el aniversario de nuestra localidad y también la trigésima fiesta del Inmigrante Alemán, que se suma también al año donde el Club Social y Deportivo San Antonio cumple 50 años. Así que bueno, estamos por ahí redoblando un poco los esfuerzos para que sea un evento mucho más masivo de lo que estamos acostumbrados”.
Desfile, espiche y continuidad en el club
Uno de los momentos más esperados será el Desfile Típico Alemán, previsto para las 19 sobre la Avenida Los Inmigrantes. Claudia Fucks explicó que “a las 19 horas, el desfile, que congrega alrededor de 300 participantes”, y adelantó que este año se sumarán representaciones de antiguas tareas rurales.
“Dentro de las carrozas que preparamos, vamos a estar mostrando las actividades que realizaban nuestros abuelos, como por ejemplo, la deschalada de maíz, desgranado y molido del maíz y también el embutido de chorizo. Así que eso lo vamos a estar haciendo durante el trayecto que inicia en la estación de servicio y termina en la plaza principal”, relató.
El punto de encuentro será nuevamente la Plaza San Martín, donde se realizará el tradicional espiche de la cerveza. “En esta oportunidad, van a ser dos barriles y después de ahí nos vamos al club, porque no queremos que sea solamente un par de horitas la fiesta. Hay que extenderlo todo lo que se pueda. Como buenos alemanes, hay que seguir la fiesta”, afirmó Fucks.
Música, identidad y proyección turística
Por la noche, el Club Social y Deportivo San Antonio será sede de la 30° Fiesta Provincial del Inmigrante Alemán. La entrada anticipada tendrá un valor de 8.000 pesos. Allí continuará la propuesta con gastronomía típica y música en vivo de bandas como Los Gauchos del Volga, Los Amigos Alemanes, Brisas Inmigrantes y Dúo Caminos y su Banda Fusión Inmigrante.
“Va a ser polca desde la mañana temprana hasta el otro día. Que se vayan cómodos y con muchas ganas de bailar”, expresó Fucks, quien recomendó llevar sillones para disfrutar tanto del desfile como de las actividades en la plaza.
El intendente sostuvo que la celebración “es revivir nuestra identidad, mostrar nuestra identidad y celebrar un poco lo que nosotros somos todos los días. Nosotros no exageramos ni sobreactuamos esta manera de ser para una fiesta. En nuestros casamientos, en nuestros cumpleaños de 15, siempre hay una orquesta de música alemana y la danza típica alemana es parte de la cultura”.
Asimismo, remarcó que la fiesta también busca posicionar turísticamente a la localidad: “Tiene que ver con mostrar a todo Entre Ríos y a Argentina una experiencia de tranquilidad, con espacios públicos bien cuidados, salir del ruido de la urbanidad y venir a la aldea de San Antonio a conocernos”.
Fucks agregó que “se mantuvo tan bien conservada toda esta cultura, ya siendo 137 años en la aldea de San Antonio, conservarla de esta manera es un orgullo. Conservar su dialecto, las comidas, la danza, la música, tratando de tocarla lo menos posible y de todas maneras acompañada a la tecnología, ir adaptándose a los tiempos pero sin perder las raíces”.
De esta manera, Aldea San Antonio volverá a vestirse de gala para celebrar su historia, su presente y el legado de los alemanes del Volga, en una fiesta que cada año convoca a vecinos y visitantes de toda la provincia.