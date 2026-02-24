 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Colonia Hocker: motociclista falleció tras chocar contra un perro en la ruta

24 de Febrero de 2026
La moto en la que se trasladaba el hombre
El accidente ocurrió este lunes por la noche en la Ruta Provincial Nº23, en inmediaciones a Colonia Hocker, departamento Colón. El motociclista chocó contra el perro y sufrió severas heridas que le provocaron la muerte.

Un fatal accidente de tránsito ocurrió este lunes por la noche en la Ruta Provincial Nº23, en inmediaciones a Colonia Hocker, departamento Colón.

 

Según se informó, un hombre que circulaba por el lugar en su moto Motomel Skua 150cc, chocó contra un perro, cayó al asfalto y sufrió severas heridas. Fue trasladado de urgencia al hospital de Villa Elisa, donde pese a los esfuerzos del personal médico para estabilizarlo, falleció a los pocos minutos.

 

Si bien hasta el momento no se confirmó su identidad, se supo que el motociclista tenía 41 años y era oriundo de Chajarí.

