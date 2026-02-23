Detuvieron a una pareja por presunto abuso infantil en Victoria

La justicia de la ciudad de Victoria ordenó la detención de un matrimonio igualitario este lunes, en el marco de una investigación por presunto abuso sexual infantil. Los detenidos, ambos hombres de 53 y 45 años, se encuentran bajo custodia mientras las autoridades recogen pruebas y testimonios clave para aclarar la situación.

La denuncia surgió luego de que varios hermanos, todos menores de edad, acusaran a la pareja, que los tenía bajo su guarda adoptiva, de haber sufrido abusos. La investigación ha causado gran conmoción en la comunidad local, donde los implicados gozaban de un alto perfil social.

Impacto social y el rol de los detenidos

Uno de los detenidos es un conocido trabajador del área de enfermería del Hospital Fermín Salaberry, lo que ha sorprendido aún más a la sociedad, debido a su reconocido rol en el ámbito sanitario.

La pareja detenida, que mantenía una familia adoptiva con varios menores, ha sido objeto de atención mediática desde que las autoridades tomaron acción, generando incertidumbre entre los vecinos. Las víctimas, quienes permanecen bajo la protección de la justicia, han sido derivados a la ciudad de Concordia, en el marco de las medidas adoptadas para proteger su integridad.

Proceso judicial y recolección de pruebas

El operativo de detención ocurrió en horas de la tarde, durante la siesta, lo que permitió que los agentes judiciales actuaran con rapidez. La fiscalía local lleva adelante la investigación, que se espera avance rápidamente en los próximos días con la recolección de testimonios y pruebas fundamentales.

Los acusados permanecen detenidos a la espera de las decisiones judiciales que podrían ampliar los cargos en su contra. Mientras tanto, la comunidad sigue consternada por la gravedad de los hechos, que han puesto en evidencia la vulnerabilidad de los menores en situación de adopción.