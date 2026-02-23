El padre de Kiara habló tras la tragedia: “Tenemos que seguir porque ellas lo hubieran querido así”

El Padre de Kiara, Miguel Barrios, habló públicamente por primera vez tras la tragedia que sacudió a Paraná luego del temporal del jueves pasado. El fenómeno climático provocó el colapso de su vivienda y la muerte de su hija y de su esposa Patricia, en un hecho que generó conmoción en toda la ciudad.

En diálogo con Elonce, Barrios agradeció el acompañamiento recibido durante los días de búsqueda y expresó: “Les quiero agradecer a todos por haber encontrado a mi hija y a mi mujer. No es fácil, pero hay que seguir porque ellas dos lo hubieran querido así”.

El momento del derrumbe

El Padre de Kiara reconstruyó lo ocurrido aquella noche. Explicó que el agua ingresó con fuerza a la vivienda y alcanzó aproximadamente un metro de altura. “Nos arrastró el agua y se nos cayó la casa encima. Yo pude salir solo y saqué a dos de mis hijos, el mayor pudo salir solo”, relató.

Miguel Barrios, padre de Kiara. Foto: Elonce.

Según describió, la correntada fue intensa y comenzó a socavar el terreno. “Empezó a caer de a poco el techo de la vivienda, la pared, intentamos sacar a los chicos por la ventana, pero el agua era mucha. Se hizo un pozo que se socavó. Ella estuvo hasta el último momento intentando salvar a los chicos”, contó sobre la actitud de Patricia.

Actualmente la familia se encuentra alojada en la casa de la suegra de Miguel. “Ahora estamos durmiendo en la casa de mi suegra. Ayer cuando parecía que se venía la tormenta tuvimos mucho miedo por todo lo vivido”, expresó.

Volver a empezar

El Padre de Kiara, que trabaja como albañil, explicó cómo era la dinámica familiar antes del desastre. “Yo me levantaba a las 6 de la mañana, iba al trabajo y en ese lapso mi mujer hacía todo. Los llevaba al médico, volvía. Ella era una madraza y se ocupaba de todo”, señaló.

Juan, hermano de Patricia, y Jesica, tía de Kiara. Foto: Elonce.

También indicó que buscan una vivienda en la misma zona para que los chicos puedan continuar en su escuela. “Tenemos que volver a empezar todo de nuevo”, resumió.

En medio del dolor, Miguel pidió que la ayuda se extienda a otros damnificados: “Quiero recordar a esa gente que también perdió mucho en el temporal y no pudieron ser ayudados porque todos estaban ayudándonos a nosotros, ojalá todos puedan recibir ayuda”.

El acompañamiento familiar

Juan, hermano de Patricia, también agradeció el respaldo recibido: “Quiero agradecer a la policía y a la ciudadanía por todo lo que hicieron por mi hermana y su familia”.

Por su parte, Jesica Barrios, hermana de Miguel, aseguró que acompañará a su hermano en esta nueva etapa. Indicó que desde el municipio les informaron sobre un alquiler provisorio y que desde el Club Universitario se comprometieron a sostener las actividades deportivas de los chicos.

“Difícil fueron los días de desesperación cuando no la encontrábamos, ahora tenemos que levantarnos por ellas dos”, expresó, al recordar los momentos previos al hallazgo.