El Gobierno de Entre Ríos incorporó vehículos del delito a la flota de la Policía

El Gobierno de Entre Ríos sumó dos camionetas a la flota oficial de la Policía provincial luego de que fueran decomisadas en operativos vinculados a delitos federales y rurales. La incorporación se concretó este lunes en la explanada de Casa de Gobierno, con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de la fuerza, Claudio González.

Las unidades habían sido retenidas en causas relacionadas con la tenencia ilegal de explosivos y con abigeato agravado. Tras la resolución judicial que habilitó su utilización por parte del Estado, fueron sometidas a un servicio general y a tareas técnicas de acondicionamiento para su puesta en funcionamiento inmediato.

Reutilización de bienes incautados

Desde el Gobierno de Entre Ríos destacaron que la medida apunta a fortalecer la prevención sin generar nuevos gastos significativos. Según se informó, los rodados solo requirieron mantenimiento básico antes de ser incorporados al patrullaje.

Nuevo vehículos de la Policía de Entre Ríos.

Durante el acto, Roncaglia señaló que la reutilización de elementos vinculados a actividades ilícitas representa un mensaje institucional. “Es una satisfacción enorme ver cómo camionetas que antes se usaban para transportar explosivos o para el abigeato, hoy llevan la insignia de nuestra Policía y están al servicio de la gente”, expresó.

El funcionario remarcó además que la decisión fue posible gracias al trabajo articulado con la Justicia Federal y Provincial. “Los recursos deben estar donde más se necesitan: cuidando a los entrerrianos”, sostuvo.

Refuerzo en controles rurales y viales

Las camionetas serán destinadas a tareas de prevención en rutas y zonas rurales, donde en los últimos años se intensificaron los operativos de control. Las autoridades indicaron que estos procedimientos permitieron detectar maniobras vinculadas al traslado ilegal de materiales peligrosos y a delitos contra la producción agropecuaria.

Desde la cartera de Seguridad señalaron que la estrategia busca optimizar el uso de bienes recuperados en el marco de investigaciones penales. En ese sentido, Roncaglia agregó: “A estos vehículos solo se les realizó un service general y limpieza técnica para ponerlos en marcha de inmediato. Es una señal clara de que, en nuestra gestión, el que las hace las paga, y sus recursos vuelven a la comunidad”.