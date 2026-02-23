Video: una joven fue asesinada a puñaladas cuando caminaba por un barrio

Una mujer de 26 años fue encontrada sin vida en la localidad bonaerense de La Unión, el partido de Ezeiza, y la causa quedó caratulada como homicidio. La joven fue asesinada de al menos diez puñaladas cuando salió a caminar por un barrio cercano al predio de Lomas Athletic Club Golf. El hallazgo generó conmoción en la zona y abrió una investigación que intenta reconstruir lo ocurrido.

El cuerpo fue descubierto por un vecino que salió a sacar la basura en horas de la noche. La víctima estaba tendida sobre la calle Manuel Andrada, ensangrentada. De inmediato, el hombre dio aviso al 911 y minutos después arribaron una ambulancia y efectivos de la Policía bonaerense, quienes constataron el fallecimiento en el lugar.

Las cámaras y la reconstrucción

En el marco de las primeras actuaciones, los investigadores localizaron al menos dos cámaras de seguridad que resultan claves para la causa. El primer registro muestra a la joven caminando por la zona a las 20.45, con una pequeña mochila en la que llevaba una botella de agua y un teléfono celular.

El segundo material fílmico corresponde a una cámara instalada en otra vivienda y capta gritos que, según la reconstrucción preliminar, pertenecerían a la víctima minutos antes de ser asesinada. El horario que figura en ese registro es cercano a las 23.48.

🚨 BRUTAL ASESINATO EN EZEIZA: LA EMBOSCARON Y LA MATARON A PUÑALADAS - Malena Maidana tenía 26 años. - El asesino la siguió, la emboscó y la mató. - Investiga el homicidio la fiscal Florencia Beloc. pic.twitter.com/3Gg02I6CTy — Vía Szeta (@mauroszeta) February 23, 2026

Según información de Infobae, no se trataría de un homicidio en ocasión de robo, ya que no se habrían llevado pertenencias de valor. El teléfono no fue hallado junto al cuerpo, aunque posteriormente fue ubicado mediante el sistema de geolocalización. Según se informó, el aparato apareció en una base desde donde partió la ambulancia que intervino tras el hallazgo.

Detenciones y cambio de fiscalía

Por la sustracción del celular quedaron detenidos un ambulanciero, una enfermera y una médica. La investigación busca determinar si existe vinculación entre esa situación y el crimen o si se trata de un hecho independiente.

En un primer momento intervino la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, a cargo de la fiscal Florencia Belloc. Posteriormente, la causa pasó a la UFI N°3 especializada en violencia de género, cuya titular es María Lorena González.

Mientras avanza la pesquisa, la joven asesinada deja un hijo de tres años. Los investigadores continúan analizando los registros fílmicos y otras pruebas para identificar al autor del ataque y esclarecer el hecho.