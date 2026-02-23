 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Solicitan colaboración para encontrar a un adolescente en Paraná

El adolescente fue visto por última vez el 20 de febrero cuando se retiró del Centro de las Juventudes en Paraná. Vestía bermuda de jeans azul, remera blanca, zapatillas negras y gorra negra.

23 de Febrero de 2026
Alexander Isaias Arrua
Alexander Isaias Arrua

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de Alexander Isaías Arrúa, de 16 años, quien fue visto por última vez el 20 de febrero por la mañana en la capital entrerriana.

 

Según se informó oficialmente, el adolescente se habría retirado alrededor de las 10:30 del Centro de las Juventudes, ubicado en calle Salvador Caputto de la ciudad de Paraná, siendo esa la última comunicación que se tuvo con él.Desde entonces, no se han tenido novedades sobre su ubicación.

 

Descripción y vestimenta

Al momento de ausentarse, Alexander vestía bermuda de jeans color azul, remera blanca, zapatillas negras y gorra negra.

Las autoridades difundieron estos datos con el objetivo de facilitar su identificación y acelerar su localización.

Cómo aportar información

Desde la Unidad Fiscal se pidió a cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero del joven que se comunique de inmediato al 911.

