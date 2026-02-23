Policías heridos en Santa Elena: buscan a los autores de los disparos

Dos policías heridos en Santa Elena fue el saldo de un violento episodio ocurrido el domingo por la noche en una zona rural de esa ciudad entrerriana, cuando efectivos de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales fueron atacados a tiros mientras realizaban tareas de vigilancia. El hecho se registró alrededor de las 20:40 en un establecimiento denominado “Santa Sofía”, de más de 7.000 hectáreas.

Según confirmó a Elonce el director de la división Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, Cristian Alegrini, el operativo se desarrollaba en el marco de recorridas preventivas ante reiterados hechos delictivos denunciados por productores de la zona. “El hecho se generó alrededor de las 20:40, en el marco de tareas preventivas que llevaba adelante la Brigada Abigeato El Quebracho con asiento en Santa Elena”, precisó.

El funcionario explicó que en las últimas semanas al menos cuatro establecimientos rurales habían sido blanco de delitos vinculados al abigeato y la caza ilegal, lo que motivó un refuerzo de la vigilancia en esos campos.

Enfrentamiento en plena oscuridad

Alegrini detalló que los efectivos se encontraban recorriendo a pie el establecimiento cuando se produjo el ataque. “Con la bajada del sol, en una zona de corrales donde había animales vacunos encerrados, se dio esta situación de enfrentamiento entre personas y el personal policial”, relató.

Como consecuencia del intercambio de disparos, dos funcionarios resultaron heridos. “Uno recibió un impacto a la altura del hombro derecho y el otro en la pierna, a la altura de tibia y peroné. Las lesiones fueron de carácter leve, y en ambos casos quedaron esquirlas producto de lo que suponemos serían cartuchos recargados”, indicó el director de Delitos Rurales.

Tras el ataque, el propietario del campo trasladó a los uniformados en un vehículo particular hasta el hospital de Santa Elena, donde fueron examinados por el médico policial y el personal de guardia. Ambos permanecían en observación, a la espera del alta médica o eventual derivación por cuestiones de ART.

Delitos rurales

Investigación y rastrillajes

Los policías heridos declararon que, debido a la escasa visibilidad, no lograron identificar a los agresores. “Ya había caído la noche. Solo escucharon los disparos y respondieron a la agresión”, sostuvo Alegrini.

En el lugar intervino personal de Policía Científica de la Jefatura Departamental La Paz, que realizó pericias, planimetría, fotografías y secuestro de elementos de interés para la causa. También se practicaron pruebas de dermotest y se incautó la vestimenta de los funcionarios como parte del protocolo de investigación.

Además, la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales dispuso el envío de cuatro brigadas para efectuar un rastrillaje intensivo en la zona. “No sabemos si en la respuesta policial pudo haber personas lesionadas. Por eso se está trabajando con un despliegue importante para recabar la mayor cantidad de pruebas posibles”, señaló el funcionario.

El director recordó que en esa jurisdicción se han realizado numerosos procedimientos por caza ilegal y faena clandestina. “En varias oportunidades se ha dado la voz de alto policía y se han secuestrado armas de fuego y cortes vacunos abandonados por personas que se dieron a la fuga”, explicó.

La investigación continúa con la intervención conjunta de personal de Investigaciones y de la Dirección de Delitos Rurales, con el objetivo de identificar a los responsables del ataque. “Estamos trabajando para aportar a la Fiscalía la mayor carga probatoria posible que permita dilucidar quiénes fueron los autores”, concluyó Alegrini.