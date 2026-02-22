En Santa Elena, dos policías de delitos rurales resultaron heridos de arma de fuego este domingo por la noche en un hecho que aún es materia de investigación. El episodio ocurrió en una zona rural de la ciudad entrerriana y generó un fuerte despliegue policial en el área.

Según confirmaron fuentes policiales, los efectivos pertenecen a la división de Delitos Rurales y se encontraban cumpliendo funciones cuando se produjo el ataque. Por el momento, no trascendieron detalles oficiales acerca de las circunstancias en que ambos uniformados fueron baleados.

Tras el hecho, los heridos fueron asistidos en el lugar y luego trasladados de urgencia al hospital de la localidad para recibir atención médica especializada, precisó La Sexta.

Investigación en curso y hermetismo oficial

El violento episodio tuvo lugar en jurisdicción de Santa Elena, en una zona de actividad rural donde el personal policial realiza controles y tareas preventivas vinculadas a la seguridad en el ámbito agropecuario.

Debido a lo reciente del hecho, las autoridades mantienen hermetismo en torno a lo ocurrido y trabajan para reconstruir la secuencia del ataque. No se informó aún si hubo personas detenidas ni el estado de salud detallado de los efectivos heridos.