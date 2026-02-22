 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Departamento La Paz

Santa Elena: dos policías de delitos rurales resultaron heridos de arma de fuego

En Santa Elena, dos policías de delitos rurales resultaron heridos de arma de fuego durante un confuso episodio ocurrido en una zona rural. Fueron trasladados de urgencia al hospital local.

22 de Febrero de 2026
Jefatura Departamental La Paz.
Jefatura Departamental La Paz. Foto: Archivo Elonce.

En Santa Elena, dos policías de delitos rurales resultaron heridos de arma de fuego durante un confuso episodio ocurrido en una zona rural. Fueron trasladados de urgencia al hospital local.

En Santa Elena, dos policías de delitos rurales resultaron heridos de arma de fuego este domingo por la noche en un hecho que aún es materia de investigación. El episodio ocurrió en una zona rural de la ciudad entrerriana y generó un fuerte despliegue policial en el área.

 

 

Según confirmaron fuentes policiales, los efectivos pertenecen a la división de Delitos Rurales y se encontraban cumpliendo funciones cuando se produjo el ataque. Por el momento, no trascendieron detalles oficiales acerca de las circunstancias en que ambos uniformados fueron baleados.

 

Tras el hecho, los heridos fueron asistidos en el lugar y luego trasladados de urgencia al hospital de la localidad para recibir atención médica especializada, precisó La Sexta.

 

Investigación en curso y hermetismo oficial

 

El violento episodio tuvo lugar en jurisdicción de Santa Elena, en una zona de actividad rural donde el personal policial realiza controles y tareas preventivas vinculadas a la seguridad en el ámbito agropecuario.

 

Debido a lo reciente del hecho, las autoridades mantienen hermetismo en torno a lo ocurrido y trabajan para reconstruir la secuencia del ataque. No se informó aún si hubo personas detenidas ni el estado de salud detallado de los efectivos heridos.

Temas:

Santa Elena policías
