Policiales En la zona de Arroyo Leyes

Fatal accidente en Santa Fe: murieron dos jóvenes y un nene de dos años está grave

Una moto chocó de frente con un auto sobre la Ruta Nº1, en Arroyo Leyes. Las víctimas fatales, se trasladaban en moto y tenían 22 y 26 años. El niño fue internado en grave estado. El siniestro vial ocurrió, pasadas las 5 de este domingo.

22 de Febrero de 2026
Fatal accidente en Santa Fe.
Fatal accidente en Santa Fe. Foto: (Aire de Santa Fe).

Una moto chocó de frente con un auto sobre la Ruta Nº1, en Arroyo Leyes. Las víctimas fatales, se trasladaban en moto y tenían 22 y 26 años. El niño fue internado en grave estado. El siniestro vial ocurrió, pasadas las 5 de este domingo.

Fatal accidente vial en Santa Fe: murieron dos jóvenes. Un fatal accidente de tránsito ocurrió esta mañana en la provincia de Santa Fe, en la Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 19, en jurisdicción de Arroyo Leyes.

 

El siniestro vial involucró a una moto con dos ocupantes, que chocó de frente con un auto, dejando el saldo de dos muertos y varios heridos. Entre estos últimos, un nene de 2 años tuvo que ser hospitalizado en grave estado de salud en la capital santafesina.

 

El violento choque ocurrió en la localidad de Arroyo Leyes, alrededor de las 05:40, entre un auto Renault Megane en el que viajaba una familia, y una motocicleta Rouser 200 en la que iban dos jóvenes de 22 y 26 años.

(El Litoral).
(El Litoral).

Por causas que todavía son materia de investigación, ambos vehículos impactaron con tal brutalidad que los motociclistas salieron despedidos por el aire, cayendo sobre el asfalto y el auto se desvió de la calzada, terminando en una zona inundada al costado de la ruta.

 

De acuerdo a lo que informó El Litoral, los jóvenes a bordo de la moto murieron en el lugar y fueron identificados como Gastón Arredondo, de 26 años, y Francisco López, de 22.

 

Por su parte, un nene de dos años fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde permanece siendo revisado por el personal médico.

(Aire de Santa Fe).
(Aire de Santa Fe).

El conductor del auto, un hombre de 50 años, fue derivado al Hospital Cullen donde le diagnosticaron traumatismos leves. El resto de las personas a bordo resultaron con pequeñas lesiones, indicó Aire.

 

En el lugar trabajaron efectivos de la PDI, médico policial y la unidad morguera de Bomberos Zapadores. Se realizaron cortes y desvíos en la zona mientras se llevaron a cabo las tareas correspondientes.

Temas:

Santa Fe accidente de tránsito víctimas fatales
