Allanamientos en Chajarí, Nogoyá y Concordia: más de una veintena de identificados, detenidos y más de 50 dosis de cocaína

Allanamientos en Chajarí, Nogoyá y Concordia. En el marco de actuaciones por presuntas infracciones a la normativa vigente, la ciudad de Chajarí, departamento Federación, fue escenario de dos procedimientos vinculados al narcomenudeo. El primero se inició aproximadamente a las 15:40, cuando personal policial ingresó a un hombre, oriundo de la ciudad de Concordia, por supuesta infracción a la Ley Provincial N° 3815 (art. 43° y art. 46°).

En coordinación con la Fiscalía de Turno, los efectivos se trasladaron hasta el hospedaje donde esta persona se alojaba, ubicado sobre calle San Antonio. Allí constataron la existencia de 20,5 gramos de clorhidrato de cocaína, 2,6 gramos de cannabis sativa y la suma de 189.000 pesos en efectivo.

Se puso en conocimiento al agente fiscal interviniente, quien dispuso la intervención de la Sección Drogas Peligrosas de Chajarí. El personal especializado procedió al secuestro de la sustancia estupefaciente y el dinero, quedando a cargo de los trámites de rigor. La investigación continúa en curso.

Allanamientos simultáneos en distintos barrios

El segundo procedimiento se desarrolló este sábado, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial de narcomenudeo. Personal de la División Drogas Peligrosas llevó adelante dos allanamientos en cumplimiento de mandamientos judiciales, entre las 16 y las 20, con la intervención de un can antinarcóticos.

Los operativos se concretaron en domicilios ubicados en inmediaciones de calles Artigas y Monseñor Cagliero. En esos lugares fueron identificadas catorce personas mayores y tres menores de edad, en el marco de las diligencias ordenadas por la Justicia.

Como resultado de los allanamientos, se secuestró una planta de cannabis sativa de aproximadamente 1,60 metros de altura, envoltorios con sustancia estupefaciente que, sometida a test orientativo, arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una balanza de precisión y otros elementos considerados de interés para la causa.

Investigación bajo directivas fiscales

Las actuaciones en ambos casos continúan bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal interviniente, en el marco de la legislación vigente en materia de narcomenudeo.

Procedimientos en Nogoyá con dos detenidos

En la ciudad de Nogoyá, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de narcomenudeo, se concretaron dos allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías local, con intervención de la Fiscalía a cargo del Rene Martínez y coordinación con Oscar Eduardo Rossi.

Como resultado, se secuestraron envoltorios con clorhidrato de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, una balanza digital, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Fueron identificadas tres personas y se dispuso la detención de dos de ellas —un hombre y una mujer— quienes quedaron a disposición de la magistratura interviniente.

Las actuaciones continúan en el marco de la legislación vigente sobre narcomenudeo, con pericias en curso y análisis del material incautado para determinar responsabilidades y eventuales derivaciones judiciales.

Cuatro allanamientos simultáneos en Concordia

En Concordia, desde las 18:55 hasta las 22, personal de la División Drogas Peligrosas llevó adelante cuatro allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por microtráfico, con resultados positivos.

Durante los procedimientos se secuestraron más de cincuenta envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, fraccionados y destinados a la comercialización directa al consumidor, además de una suma importante de dinero en efectivo, presuntamente proveniente de la venta de estupefacientes.

También se incautaron teléfonos celulares, una balanza digital de precisión con restos de sustancia y elementos utilizados para el corte y fraccionamiento.

En el lugar fueron identificadas quince personas y se dispuso la detención e incomunicación de tres masculinos, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 3 de Concordia, a cargo del Dr. Francisco R. Ledesma, con intervención del Ministerio Público Fiscal representado por el Fabio Zabaleta. Las investigaciones por narcomenudeo y microtráfico continúan su curso en las distintas jurisdicciones.