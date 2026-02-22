A un paso del sueño: se analizará la propuesta de los trabajadores para adquirir Cotapa

REDACCIÓN ELONCE
El 12 de marzo la Justicia, analizará la propuesta de los trabajadores para adquirir Cotapa S.A., tras haber recuperado y reactivado la planta luego de la crisis y la quiebra. La emblemática cooperativa sigue en el camino del crecimiento.
Los trabajadores buscan adquirir Cotapa. La Justicia convocó a una audiencia clave en el marco de la quiebra de Cotapa S.A. en la que se analizará la propuesta de la cooperativa de trabajo que actualmente la explota para adquirir el activo de la firma y avanzar en el tratamiento del pasivo. El encuentro fue dispuesto por el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 9 de Paraná y se realizará el 12 de marzo.
El titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 9 de Paraná, Ángel Luis Moia, dispuso la convocatoria a una audiencia para tratar la propuesta de adquisición del activo de la fallida por parte de la cooperativa trabajo que explota la hacienda y el tratamiento del pasivo.
Será el 12 de marzo a las 8 en el salón Multipropósitos “Sara Oyhampé” del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ubicado en el primer piso de los Tribunales de Paraná.
De la crisis al trabajo autogestionado
La historia reciente de Cotapa estuvo marcada por una crisis profunda. En 2022, la empresa atravesó un proceso de quiebra que dejó a sus trabajadores sin empleo, sin indemnizaciones y sin certezas. Frente a ese escenario, un grupo de empleados tomó una decisión clave: no abandonar la fábrica y asumir la conducción del proyecto productivo.
El primer desafío fue recuperar la planta ubicada sobre avenida Almafuerte, que en otros tiempos había llegado a procesar hasta 200 mil litros diarios de leche. La infraestructura estaba deteriorada, las máquinas eran antiguas y no existía acceso al crédito, pero el objetivo era claro: volver a producir.
Con el aval de la Justicia, la cooperativa logró poner nuevamente en funcionamiento la planta y, en poco más de un año, comenzó a diseñar inversiones, reorganizar la producción y proyectar nuevos mercados, incluso con la mirada puesta en la exportación.
Volver a vender y recuperar la confianza
La recuperación no fue inmediata. Según relató Carlos Strada, presidente de la Cooperativa de Trabajo Cotapa, el proceso se dio paso a paso. La marca, reconocida y querida por generaciones que crecieron con su dulce de leche y sus yogures, fue un activo clave, aunque no suficiente por sí solo.
“El cliente conocía los productos, eso fue positivo para nosotros”, explicó Strada a Elonce. Sin embargo, la cooperativa necesitó reconstruir su línea de producción. Primero incorporaron leche en polvo, luego sumaron equipamiento de frío, armaron góndolas y, recién entonces, se animaron a abrir locales propios.
El recorrido comercial comenzó con un local tercerizado con productos propios. Luego se sumó un espacio facilitado por la Municipalidad, que les permitió visibilidad, un puesto en calle Salta, otro en el Mercado Sud y una presencia en la Feria de Salta y Nogoyá. Finalmente, el punto de venta de avenida Almafuerte se consolidó como el principal, al que ahora se agregó el cuarto local en barrio San Agustín.
Salto productivo y llegada a otras provincias
A pesar de las condiciones restrictivas, Cotapa logró un objetivo que muchas pequeñas y medianas empresas lácteas no alcanzan: vender fuera de la provincia. Actualmente, la cooperativa abasteció a unas 14 provincias con su línea de productos larga vida.
“Hoy estamos atendiendo como 14 provincias con lo que es la línea de larga vida”, aseguró Strada en diálogo con el programa “Moviendo el Avispero” de Elonce Radio & Stream FM 98.7. Ese crecimiento fue posible tras la incorporación, en 2023, de una línea de envasado Tetra Pak, una inversión significativa para una empresa recuperada.
“Gracias a eso podemos llegar a muchas provincias. No fue fácil, pero la logramos”, destacó el dirigente cooperativo, al remarcar el esfuerzo colectivo que permitió sostener la inversión y cumplir con los compromisos asumidos.
Un nuevo comienzo desde 2023
El 1º de enero de 2023 marcó el inicio formal de la nueva etapa de Cotapa. La firma, fundada hace más de seis décadas, pasó a estar gestionada por quienes históricamente sostuvieron su funcionamiento: los trabajadores.
Al cumplirse los dos años de gestión cooperativa, la Justicia otorgó una extensión de un año y medio, plazo que vence en junio del próximo año. Durante ese período, el objetivo central fue avanzar en la compra definitiva de la fábrica.
“Hicimos una propuesta de compra, propusimos lo que podemos hacer sin desfinanciarnos, sin que nos provoque problemas financieros”, explicó Strada. La meta fue clara: garantizar la continuidad productiva y asegurar la sustentabilidad del proyecto.
Presente y proyección
Hoy, Cotapa se encuentra lejos de aquel momento crítico en el que la incertidumbre dominaba el escenario. La cooperativa cuenta con cuatro puntos de venta, recuperó proveedores que antes se negaban a comercializar con la firma, volvió a ocupar espacios en góndolas, recibe visitas escolares y sostiene la producción que llega a 14 provincias.
Además de la expansión comercial, el proyecto mantuvo un objetivo central: preservar las fuentes de trabajo que estuvieron al borde del abismo. Todo el proceso se sostuvo sobre una premisa que Strada resumió con una frase que atravesó el pasado, el presente y el futuro del proyecto: “Que Cotapa no desaparezca”.