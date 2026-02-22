Detuvieron a hombre que merodeada los techos y a otro que robaba en comercio de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Detuvieron a dos hombres en Paraná durante la madrugada. Uno, fue hallado escondido en el techo de una vivienda y el otro, fue sorprendido cuando sustraía un reflector de un comercio.
Intervenciones en distintos puntos de la ciudad. Detuvieron a dos hombres en Paraná durante operativos de seguridad y prevención realizados en distintos puntos de la capital entrerriana, tras ser sorprendidos en situaciones vinculadas a intentos de robo.
El primero de los procedimientos se concretó en una vivienda ubicada en calle Pronunciamiento, luego de que personal policial recibiera reportes sobre un hombre que merodeaba por los techos del lugar. Al arribar al domicilio, los efectivos dialogaron con la propietaria, quien autorizó la verificación del inmueble.
Durante la inspección, los uniformados encontraron a un individuo escondido en el techo de la propiedad. De inmediato fue demorado y se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso su detención y traslado a la Alcaidía de Tribunales.
Sorprendido en pleno robo
En otro procedimiento, también en el marco de tareas preventivas, un transeúnte alertó al 911 sobre un sujeto que estaba sustrayendo un reflector de un local comercial ubicado en la intersección de calles Gutiérrez y Pirán.
Con la descripción aportada, el personal policial logró localizar al sospechoso en la intersección de Gutiérrez y Lamas. Al momento de la requisa, se constató que llevaba consigo el reflector sustraído y un cuchillo.
El fiscal interviniente fue informado de lo ocurrido y dispuso la detención del individuo, además del secuestro de los elementos hallados en su poder. Ambos hombres quedaron alojados en dependencias policiales a disposición de la Justicia.