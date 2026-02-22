 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Hechos durante la madrugada

Detuvieron a hombre que merodeada los techos y a otro que robaba en comercio de Paraná

Detuvieron a dos hombres en Paraná durante la madrugada. Uno, fue hallado escondido en el techo de una vivienda y el otro, fue sorprendido cuando sustraía un reflector de un comercio.

22 de Febrero de 2026
(Imagen Ilustrativa).
(Imagen Ilustrativa). Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Detuvieron a dos hombres en Paraná durante la madrugada. Uno, fue hallado escondido en el techo de una vivienda y el otro, fue sorprendido cuando sustraía un reflector de un comercio.

Intervenciones en distintos puntos de la ciudad. Detuvieron a dos hombres en Paraná durante operativos de seguridad y prevención realizados en distintos puntos de la capital entrerriana, tras ser sorprendidos en situaciones vinculadas a intentos de robo.

 

El primero de los procedimientos se concretó en una vivienda ubicada en calle Pronunciamiento, luego de que personal policial recibiera reportes sobre un hombre que merodeaba por los techos del lugar. Al arribar al domicilio, los efectivos dialogaron con la propietaria, quien autorizó la verificación del inmueble.

Durante la inspección, los uniformados encontraron a un individuo escondido en el techo de la propiedad. De inmediato fue demorado y se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso su detención y traslado a la Alcaidía de Tribunales.

 

Sorprendido en pleno robo

 

En otro procedimiento, también en el marco de tareas preventivas, un transeúnte alertó al 911 sobre un sujeto que estaba sustrayendo un reflector de un local comercial ubicado en la intersección de calles Gutiérrez y Pirán.

Con la descripción aportada, el personal policial logró localizar al sospechoso en la intersección de Gutiérrez y Lamas. Al momento de la requisa, se constató que llevaba consigo el reflector sustraído y un cuchillo.

 

El fiscal interviniente fue informado de lo ocurrido y dispuso la detención del individuo, además del secuestro de los elementos hallados en su poder. Ambos hombres quedaron alojados en dependencias policiales a disposición de la Justicia.

Temas:

Paraná intentos de robo policiales
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso