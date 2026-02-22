Auto despistó de la Ruta 12 y volcó en San Benito: la explicación del conductor del vehículo

Auto despistó y volcó en Ruta Nacional 12 en la madrugada de este domingo, en la intersección con calle Rivadavia y frente al salón de eventos Los Silos, en la vecina localidad de San Benito.

El siniestro vial ocurrió pasadas las 2, cuando un Chevrolet Corsa conducido por un hombre de 33 años transitaba por la Ruta 12 en sentido este a oeste, se confirmó a Elonce. Según manifestó el conductor del auto, una motocicleta se le cruzó repentinamente en el camino y, al intentar esquivarla, perdió el control del vehículo.

Vuelco sin lesiones

Como consecuencia de la maniobra, el automóvil despistó, salió de la cinta asfáltica y terminó volcado sobre la banquina. A pesar de la violencia del vuelco, el conductor logró salir por sus propios medios y no presentó lesiones.

Vecinos y automovilistas que circulaban por la zona advirtieron lo ocurrido y dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, lo que permitió una rápida intervención en el lugar.

Intervención policial y asistencia

Personal policial de la Comisaría de San Benito, se hizo presente para resguardar la zona y constatar las circunstancias del hecho, mientras que se comisionó a Bomberos para cortar la corriente del vehículo, como medida preventiva.

Hasta el momento, no se brindaron mayores precisiones oficiales sobre la motocicleta mencionada por el conductor ni sobre otras posibles personas involucradas. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes para determinar con exactitud cómo se produjo el siniestro.

