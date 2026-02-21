Enfrentamiento en el barrio El Perejil terminó con un herido grave y un detenido

Un violento episodio sacudió este sábado al barrio Peeijil de Paraná, donde se escucharon detonaciones de arma de fuego y un hombre resultó herido de gravedad.
El barrio Perejil volvió a quedar en el centro de la escena policial tras registrarse detonaciones de arma de fuego que dejaron como saldo un herido grave en la ciudad de Paraná. El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 16 horas en la zona más profunda del vecindario, generando preocupación entre los vecinos que alertaron de inmediato a las autoridades.
Según informaron fuentes policiales, varios llamados telefónicos ingresaron al sistema de emergencias advirtiendo sobre disparos en la vía pública. Ante la gravedad de la situación, personal de la Guardia Especial dependiente de la Jefatura Departamental Paraná acudió rápidamente al lugar y desplegó un operativo cerrojo para intentar dar con los presuntos autores.
Al arribar, los uniformados recabaron testimonios de vecinos que señalaron que los sospechosos se movilizaban en un Peugeot 106 color verde. Con esos datos, se inició un rastrillaje por las inmediaciones para ubicar el vehículo y avanzar en la identificación de los involucrados.
Operativo policial y traslado de urgencia
Mientras se desarrollaba el operativo en barrio Perejil, se confirmó que un hombre había resultado herido producto de un disparo en el abdomen. La víctima fue asistida en el lugar por personal sanitario y trasladada de urgencia al Hospital San Martín, principal centro de salud de la capital entrerriana.
De acuerdo con la información preliminar, el herido ingresó al nosocomio con una lesión de gravedad y quedó internado en estado reservado. Los médicos evaluaban su evolución en las primeras horas posteriores al ataque, mientras se aguardaban estudios complementarios para determinar el alcance de la herida, informó Reporte 100.7.
En paralelo, efectivos policiales continuaban trabajando en la zona para preservar posibles elementos de interés para la causa. No se descarta que el ataque haya estado dirigido específicamente contra la víctima, aunque esa hipótesis aún forma parte de la investigación en curso.
Investigación en curso y clima de preocupación
La Fiscalía interviniente dispuso las primeras medidas investigativas para esclarecer lo sucedido en barrio Perejil. Entre ellas, la toma de declaraciones a testigos presenciales y el relevamiento de cámaras de seguridad que pudieran haber captado la secuencia previa o posterior a las detonaciones.