River libera un cupo: Galarza Fonda jugará en Atlanta United

El mercado de pases volvió a moverse en River con la confirmación de la salida de Matías Galarza Fonda. El club alcanzó un acuerdo con Atlanta United para que el mediocampista paraguayo continúe su carrera en la Major League Soccer, tras varios días de negociaciones entre ambas instituciones.

La operación se cerró bajo la modalidad de préstamo con obligación de compra. El conjunto estadounidense abonará tres millones de dólares por el 50% de la ficha si el futbolista disputa al menos la mitad de los encuentros durante el período establecido. Con las condiciones aceptadas por todas las partes, el jugador viajará en las próximas horas para incorporarse a su nuevo equipo.

Falta de minutos y contexto deportivo

La decisión se dio en un escenario marcado por la escasa participación del volante en lo que va de 2026. No sumó minutos oficiales y quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo. Ante esa situación, en River entendieron que lo más conveniente era facilitar una salida que le permitiera continuidad inmediata.

Matías Galarza Fonda. Foto: Archivo.

El antecedente más cercano de interés desde la MLS había sido en enero, cuando Colorado Rapids presentó una propuesta formal. Sin embargo, la dirigencia la consideró insuficiente y optó por mantenerlo en el plantel.

Una nueva etapa en Estados Unidos

Con el correr de las semanas y sin protagonismo en el Torneo Apertura, el panorama cambió. Atlanta United mejoró las condiciones y sumó una cláusula de obligación de compra concreta, lo que terminó de destrabar la negociación.

Para el futbolista, la posibilidad de sumar rodaje fue determinante. Busca recuperar ritmo competitivo con el objetivo de reposicionarse en la selección paraguaya de cara al Mundial 2026.

La salida de Galarza Fonda libera un cupo en el plantel profesional de River, que atraviesa un inicio de temporada con calendario exigente. En tanto, el mediocampista iniciará un nuevo ciclo en la MLS con la posibilidad de que su estadía se convierta en definitiva a mitad de año.