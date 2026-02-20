El Torneo Apertura entra en la fecha 6: partidos, horarios y árbitros confirmados

El Torneo Apertura continuará este fin de semana con la disputa de la fecha 6, que ya tiene programación definida con cruces, horarios y árbitros confirmados. La Liga Profesional informó el esquema completo luego de realizar ajustes en el calendario debido al paro general que afectó la organización original.

La sexta jornada del Torneo Apertura se desarrollará entre el viernes 20 y el domingo 22 de febrero. Los encuentros previstos para el jueves fueron reprogramados y distribuidos a lo largo del fin de semana. Además, un partido quedó postergado.

Cambios en la fecha

Defensa y Justicia–Belgrano e Instituto–Atlético Tucumán, que estaban pautados inicialmente para el jueves, fueron trasladados al viernes. Independiente Rivadavia–Independiente pasó al sábado, mientras que San Lorenzo–Estudiantes de Río Cuarto se disputará el domingo. Vélez–River y Unión–Aldosivi también fueron reubicados dentro de la jornada dominical.

Con este panorama, la fecha 6 del Torneo Apertura quedó organizada de la siguiente manera:

Viernes 20 de febrero

17:15 – Defensa y Justicia vs. Belgrano (Nicolás Lamolina)

17:45 – Estudiantes vs. Sarmiento (Andrés Merlos)

20:00 – Boca vs. Racing (Leandro Rey Hilfer)

20:00 – Instituto vs. Atlético Tucumán (Fernando Espinoza)

22:15 – Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia La Plata (Andrés Gariano)

22:15 – Rosario Central vs. Talleres (Sebastián Zunino)

Sábado 21 de febrero

17:00 – Platense vs. Barracas Central (Hernán Mastrángelo)

17:00 – Independiente Rivadavia vs. Independiente (Yael Falcón Pérez)

19:15 – Deportivo Riestra vs. Huracán (Fernando Echenique)

19:15 – Banfield vs. Newell’s (Facundo Tello Figueroa)

21:30 – Central Córdoba vs. Tigre (Nazareno Arasa)

Domingo 22 de febrero

17:00 – San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto (Sebastián Martínez)

19:15 – Vélez vs. River (Darío Herrera)

21:30 – Unión vs. Aldosivi (Luis Lobo Medina)

Postergado: Argentinos Juniors vs. Lanús.