Incautaron cocaína, dinero en efectivo y detuvieron a tres personas en un operativo contra el narcotráfico

En un operativo contra el narcotráfico en Concordia, se desbarató un punto de venta de drogas. Durante el procedimiento, se lograron la detención de tres personas involucradas en el comercio de clorhidrato de cocaína y el secuestro de varias dosis de la sustancia, listas para su distribución.

Impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, fue llevado a cabo por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

La investigación comenzó en noviembre de 2025, cuando la División Antidrogas Concordia de la PFA inició tareas de inteligencia y recopilación de pruebas sobre un individuo sospechoso de comercializar clorhidrato de cocaína en un domicilio de la ciudad. Las investigaciones confirmaron que se trataba de un punto de venta bajo la modalidad de narcomenudeo, lo que llevó a la intervención de la Unidad Fiscal de Concordia, a cargo Fabio Zabaleta.

Detenciones y secuestros

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°3 de Concordia, dirigido por el Francisco R. Ledesma, ordenó el allanamiento del inmueble. Durante el operativo, que se realizó en las últimas horas, fueron detenidos tres individuos: dos hombres y una mujer. Además, se incautaron varias dosis de cocaína listas para la venta y dinero en efectivo, todo lo cual quedó a disposición de la justicia.

Los tres detenidos están acusados de infringir la Ley de Drogas, y la investigación continúa.