Continúa la búsqueda de Chiara: las primeras horas de rastrillajes dieron resultados negativos

La búsqueda de Chiara en Paraná sigue este viernes en el sector donde la creciente arrasó su vivienda durante el temporal, pero las primeras horas de rastrillajes no arrojaron resultados positivos. El operativo se concentra en el denominado “punto cero”, en calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín, donde el jueves el arroyo desbordado se llevó la casa familiar.

Continúa la búsqueda de Chiara

La niña de 10 años desapareció en medio del fuerte temporal que afectó a Paraná, cuando la correntada avanzó sobre la vivienda. Horas después, el padre y dos de los hijos fueron localizados con vida. Minutos antes de las 18 del jueves, en tanto, fue hallado el cuerpo de Patricia Mena, de 32 años, madre de la menor, en la zona del arroyo Colorado.

Desde ese momento, los operativos no se detuvieron y fueron reorganizados para intensificar la búsqueda de Chiara en Paraná, con un despliegue que incluyó recursos tecnológicos y un amplio trabajo territorial.

Operativo concentrado en el “punto cero”

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, confirmó a Elonce que “los operativos se concentran en el punto cero (es decir donde ocurrió el hecho). Anoche se continuaron los trabajos con drone”. Asimismo, anticipó que durante la jornada se sumarían más recursos para ampliar el radio de acción.

Continúa la búsqueda de Chiara

El operativo se concentra desde el “punto cero” y se extiende a lo largo del cauce, con un amplio despliegue de policías, bomberos, buzos tácticos y recursos tecnológicos. Durante la noche del jueves y las primeras horas del viernes, los equipos trabajaron con drones, perros adiestrados y recorridas a pie por ambas márgenes del arroyo.

El escenario resulta complejo debido al aumento del caudal, el barro acumulado y la presencia de residuos arrastrados por la corriente. Las lluvias intensas modificaron el terreno y obligaron a rediseñar permanentemente la estrategia de búsqueda.

Un escenario devastador y pedido de colaboración

La zona donde se emplazaba la vivienda evidenció la magnitud de la tragedia. Restos de muebles, estructuras destruidas y sedimentos cubrieron el área, mientras los rescatistas avanzaron con cautela entre los escombros y la vegetación arrastrada.

Las curvas del arroyo y los sectores de mayor profundidad fueron inspeccionados con especial atención, en función de la hipótesis sobre el posible recorrido que pudo haber seguido la corriente tras el derrumbe.

Continúa la búsqueda de Chiara

Las autoridades solicitaron preservar el sector y evitar la presencia de personas ajenas al operativo para no entorpecer las tareas. “Necesito encontrar a una persona, no que se me pierdan más”, expresó el jefe policial al pedir responsabilidad a familiares y vecinos.