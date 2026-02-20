La búsqueda de Chiara avanza con un trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad y guardavidas

Búsqueda de Chiara con trabajo coordinado. La desaparición de Chiara, la niña de 10 años arrastrada junto a su madre por el fuerte temporal de este jueves en Paraná, sigue siendo el centro de atención de las autoridades y de toda la comunidad. Con el inicio de la segunda jornada de rastrillajes, los equipos de rescate han intensificado los esfuerzos para encontrar a la pequeña, en un trabajo conjunto y coordinado entre la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios y Zapadores, la Municipalidad y un grupo de guardavidas especializados y autoconvocados. En este esfuerzo, todos los actores involucrados han alineado sus recursos y experiencia para cubrir la mayor cantidad de terreno posible.

Ayer, tras más de diez horas de rastrillajes ininterrumpidos, hallaron el cuerpo de su mamá, Patricia Mena, de 32 años, en una de las zonas que estaban siendo inspeccionadas.

Julián Hirschfeld, Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, expresó en diálogo con Elonce: "Iniciamos la segunda jornada de trabajo en conjunto con la Policía de Entre Ríos. El objetivo es encontrar a esta niña. Vamos a realizar operativos en conjunto con Bomberos y asistencia municipal". La coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad y los equipos de rescate es fundamental para optimizar cada minuto de búsqueda en una zona afectada la dificultad del terreno.

Operativo de rastrillaje con trabajo en equipo

El operativo de este viernes se organiza con precisión, partiendo del "punto cero", ubicado en calle Blas Parera, hasta la desembocadura del Arroyo Las Viejas en el Thompson, donde se concentran los esfuerzos para rastrear cada rincón de la zona afectada. Hirschfeld resaltó la importancia de la bajante del agua, que ha permitido realizar un rastrillaje más seguro, aunque las condiciones siguen siendo desafiantes: "Vamos a buscar por todos los rincones ", aseguró. Para ello, más de 25 guardavidas especializados y autoconvocados se sumaron a la búsqueda, colaborando estrechamente con las fuerzas de seguridad. El objetivo es cubrir cada área de manera minuciosa, en un despliegue de trabajo que requiere de una gran coordinación.

A pesar de que anoche no se pudo encontrar ningún rastro de la niña, las autoridades decidieron continuar con el trabajo en equipo: “Anoche a las 21 ya no se veía nada. Por eso se decidió trabajar hoy en equipo. Será una jornada de mucho trabajo”, señaló Hirschfeld. Además de la cooperación entre los equipos, los perros rastreadores y los drones especializados han sido parte integral del operativo. Sin embargo, la esperanza sigue viva, y se evalúa la posibilidad de utilizar equipos adicionales como grúas para acceder a puntos más difíciles.

Compromiso y esfuerzo colectivo de los guardavidas

En el terreno, el trabajo de los guardavidas es esencial para el éxito de la búsqueda. Un grupo de guardavidas autoconvocados de Paraná se unió desde el primer momento al operativo. “Nos volvimos a juntar todos. Hoy vamos a volver a caminar toda esta zona”, comentó uno de los guardavidas que participa en la búsqueda. Aunque el cansancio y las largas horas de trabajo ya están haciendo mella en los voluntarios, el compromiso con la misión es inquebrantable: “La verdad, estamos cansados pero a disposición. Estamos preparados para eso”, agregó, destacando la importancia de trabajar de manera coordinada con las fuerzas de seguridad.

Estos equipos de rescate están siguiendo estrictamente los protocolos establecidos, con el objetivo de trabajar en perfecta sincronización con la Policía, Bomberos y la Municipalidad. Además, como parte de la preparación, los guardavidas llevan consigo el equipo adecuado, como calzado, botiquines, guantes y chalecos, para garantizar la seguridad durante la operación. “Sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Algunos estuvimos en la búsqueda de Fiorella Fúrlan”, expresó, haciendo referencia a la experiencia que muchos de los rescatistas tienen en situaciones similares, lo que les permite actuar con mayor eficacia y rapidez.

Unidos en la búsqueda

La coordinación y el esfuerzo colectivo de los distintos grupos de trabajo siguen siendo claves en esta búsqueda tan desesperada. A pesar de las dificultades, los equipos están unidos en un solo objetivo: encontrar a Chiara. La solidaridad y el compromiso de todos los involucrados reflejan el espíritu de trabajo en equipo que prevalece en Paraná en estos momentos de crisis. Las autoridades y los guardavidas continúan con la esperanza de que, con “la ayuda de Dios” y la unidad de los esfuerzos, puedan dar con el paradero de la niña y ofrecer algo de consuelo a su familia en esta difícil situación.