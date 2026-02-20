Finalizó intervención en la red de agua potable de avenida Ramírez

Finalmente, tras varias jornadas de trabajo, concluyó la intervención en la red de agua potable sobre la avenida Ramírez, que afectó a varios sectores de la ciudad. Los operativos, que incluyeron la reparación de una cañería de 300 milímetros, se realizaron entre las calles Provincias Unidas y Jacinto César Pérez, en el acceso al barrio Pasteleros de Paraná.

Normalización gradual del servicio

El área afectada incluye no solo la avenida, sino también zonas como los barrios Paracao, General Espejo, Santa Lucía, Kilómetro 5 y ½, y sectores aledaños. De acuerdo con el parte oficial, el abastecimiento de agua comenzará a normalizarse de manera gradual entre las calles Provincias Unidas, División de Los Andes, y avenida De Las Américas.

A pesar de que la reparación de la cañería ya está terminada, algunos usuarios podrían experimentar baja presión del servicio en las primeras horas de este proceso. Según las autoridades, la situación es transitoria y se estabilizará conforme avancen las horas.

Rehabilitación del tránsito en la zona

Además de los trabajos en la red de agua potable, se rehabilitó la circulación vehicular en el tramo afectado de la avenida Ramírez. El tránsito en dirección sur-norte se ha habilitado a media calzada. Las autoridades municipales solicitaron a los automovilistas que transiten con precaución, ya que el sector continúa señalizado debido a los trabajos recientes.

El servicio de tránsito en la zona ya ha sido restablecido, aunque se prevé que el tránsito continúe bajo estrictas medidas de seguridad en los próximos días. Se solicita a los automovilistas transitar con precaución, subrayaron al tiempo que recordaron que la zona está debidamente señalizada.