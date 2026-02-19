Desesperada búsqueda de madre e hija: la familia pide ayuda para encontrarlas

La búsqueda de madre e hija en el arroyo Las Viejas mantiene en vilo a una familia y a los vecinos de la zona de Blas Parera, entre Churruarín y Almirante Brown. Patricia Mena, de 32 años, y su hija Chiara Barrios, de 10, son intensamente buscadas desde que la correntada provocada por el temporal arrastró la vivienda en la que residían. Mientras continúan los operativos, sus familiares piden ayuda y acompañamiento para sostener el rastrillaje.

Durante la mañana de este jueves, con más de 120 milímetros de lluvia acumulada, el cauce creció más de dos metros en pocas horas y arrasó la estructura donde se encontraba la familia. En un primer momento se informó que eran seis las personas afectadas. El padre fue hallado a pocos metros del lugar y dos hijos lograron sobrevivir.

Desde entonces, la búsqueda se concentra tanto en los escombros de la vivienda como en sectores cercanos a Solanas y Ambroseti.

“Creemos que puede estar aplastada acá”

Javier Velázquez, hermano de Patricia, relató el estado de desesperación que viven desde las primeras horas. “Nosotros creemos que mi hermana puede estar aplastada acá entre los descombros”, expresó mientras colaboraba en la remoción manual de restos de la estructura.

Contó que se encuentra en el lugar “desde hoy temprano” y que junto a otros familiares están moviendo materiales para descartar cualquier posibilidad. “Está todo mal, terriblemente mal”, dijo al referirse al estado emocional del grupo familiar.

También sostuvo que su hermana “siempre pedía ayuda” por los problemas de inundación en la zona. “Siempre se inundaba y nunca la ayudaron”, manifestó. Además, anticipó que más adelante necesitarán colaboración con ropa y materiales, ya que la vivienda quedó destruida.

“Queremos una búsqueda intensa”

Priscila, sobrina de Patricia, también pidió mayor apoyo para profundizar el operativo. “Necesitamos herramientas para mover todo, agua para los chicos que están ayudando y que estén al 100% buscando”, expresó.

Desesperada búsqueda: hablamos con la sobrina de la familia desaparecida

La joven explicó que la familia estaba compuesta por cuatro menores y la pareja de Patricia. Sobre su tía, afirmó que trabajaba realizando tareas de limpieza y que “se dedicaba a los hijos y a la familia”.

“Queremos encontrarlas a ambas”, reiteró entre lágrimas, mientras continúa la búsqueda en la zona afectada por el temporal.

Búsqueda de madre e hija: declaraciones Julian Hirschfeld. secretario de Servicios Publicos

Intensa búsqueda de madre e hija en Paraná

El operativo de rescate se traslada siguiendo el recorrido del Arroyo Las Viejas - 19/02/26