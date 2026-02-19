Se solicita colaboración para dar con el paradero de una adolescente en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná pide la colaboración de la comunidad para encontrar a Valentina Amaia Ríos, quien se encuentra desaparecida desde ayer.
Buscan a joven en Paraná. Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población a fin de dar con el paradero de Valentina Amaia Ríos, de 16 años; quien ayer, miércoles, se habría retirado de su hogar en Paraná, última vez que tuvieron comunicación con ella.
Características
Mide 1,40 de estatura, robusta, cabello largo negro, ojos negros y de tez blanca. Vestía bermuda amarilla, remera gris lisa, zapatillas deportivas grises, mochila negra y fucsia.
Contactarse
Cualquier información sobre su paradero puede suministrarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800 444 6372) o comunicándose a la División Minoridad (0343) 4209195.