Adorni cuestionó el paro general y habló de “acción extorsiva” por parte de los gremios

En el marco del paro general convocado por la CGT contra la reforma laboral, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, formuló fuertes críticas hacia la medida y apuntó contra los gremios por las consecuencias en el funcionamiento del transporte y otros servicios. El funcionario consideró que la jornada afectó a trabajadores que intentaron cumplir con sus tareas habituales.

“Es bastante perverso, porque en definitiva, si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de ir a trabajar, no podés hacerlo”, expresó al referirse a la interrupción del servicio ferroviario, subterráneo y parte de las líneas de colectivos.

En ese sentido, sostuvo que la convocatoria sindical generó obstáculos para el normal desarrollo de la actividad.

Acusaciones de extorsión

El dirigente nacional fue más allá y calificó la protesta como una acción contraria a la libertad individual. “No hay nada más extorsivo y no hay nada más en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas”, afirmó.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de una entrevista concedida a La Casa Streaming, donde también cuestionó la imagen pública del sindicalismo.

“Eso es un paro extorsivo. Por algo la gente los odia. Tienen un 80% de imagen negativa. ¿Cómo no van a tenerla si lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador?”, agregó.

Referencia al cierre de Fate

En la misma entrevista, Adorni se refirió al cierre de la empresa Fate, que dejó sin empleo a más de 900 trabajadores en la previa del tratamiento legislativo de la reforma laboral.

“Llama la atención que una empresa que hace quince años que está en conflicto, que tuvo paros salvajes, incluso del propio sindicalismo, cierre sus puertas un día antes del tratamiento”, manifestó.

Asimismo, consideró que la situación resulta llamativa y vinculó el conflicto con la trayectoria reciente de la firma. “Es llamativo si uno está en todo su derecho en pensar que quien además apoyó a cuanto gobierno populista se le pasó por al lado y cuando además vivieron de exprimir a los argentinos vendiendo un producto tres veces lo que costaba”, sostuvo.