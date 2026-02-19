Paritaria: esta tarde el Gobierno se reúne con los gremios estatales

El encuentro se realizará a las 14 en la Secretaría de Trabajo y dará inicio formal a la discusión salarial en el ámbito de la administración pública provincial. La convocatoria se produce en el marco de un paro total nacional.
En medio del paro total que se lleva adelante, el Gobierno convocó para este jueves a las 14 a los gremios estatales a una reunión paritaria. La audiencia inaugural se desarrollará en la Secretaría de Trabajo y marcará el inicio formal de la negociación salarial.
La convocatoria se da en el marco de la medida de fuerza impulsada por los sindicatos, que reclamaban la apertura de una instancia de diálogo para discutir la actualización de los haberes de los trabajadores públicos. Desde Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) señalaron que el paro tenía como principal objetivo lograr este espacio de discusión.
Llamado a los docentes
En paralelo, el Ejecutivo también convocó a los gremios docentes a una audiencia que se realizará el lunes 23 a las 16. Participarán la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).