 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Salarios

Paritaria: esta tarde el Gobierno se reúne con los gremios estatales

El encuentro se realizará a las 14 en la Secretaría de Trabajo y dará inicio formal a la discusión salarial en el ámbito de la administración pública provincial. La convocatoria se produce en el marco de un paro total nacional.

19 de Febrero de 2026
Secretaría de Trabajo
Secretaría de Trabajo

El encuentro se realizará a las 14 en la Secretaría de Trabajo y dará inicio formal a la discusión salarial en el ámbito de la administración pública provincial. La convocatoria se produce en el marco de un paro total nacional.

En medio del paro total que se lleva adelante, el Gobierno convocó para este jueves a las 14 a los gremios estatales a una reunión paritaria. La audiencia inaugural se desarrollará en la Secretaría de Trabajo y marcará el inicio formal de la negociación salarial.

 

La convocatoria se da en el marco de la medida de fuerza impulsada por los sindicatos, que reclamaban la apertura de una instancia de diálogo para discutir la actualización de los haberes de los trabajadores públicos. Desde Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) señalaron que el paro tenía como principal objetivo lograr este espacio de discusión.

 

 

Llamado a los docentes

En paralelo, el Ejecutivo también convocó a los gremios docentes a una audiencia que se realizará el lunes 23 a las 16. Participarán la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Temas:

Argentinos administración pública
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso