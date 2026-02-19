 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Calle Cura Álvarez

Balearon a un presunto ladrón dentro de una vivienda en Paraná

El presunto delincuente fue sorprendido dentro de una vivienda ubicada en calle Cura Álvarez y recibió al menos cuatro disparos en el interior del inmueble. Permanece internado en estado grave mientras la Justicia investiga cómo se produjo el enfrentamiento.

19 de Febrero de 2026
Balearon a presunto ladrón
Balearon a presunto ladrón

El presunto delincuente fue sorprendido dentro de una vivienda ubicada en calle Cura Álvarez y recibió al menos cuatro disparos en el interior del inmueble. Permanece internado en estado grave mientras la Justicia investiga cómo se produjo el enfrentamiento.

Un violento episodio se registró en las últimas horas en una vivienda de calle Cura Álvarez, de Paraná donde un sujeto que habría ingresado a una casa con aparentes fines de robo terminó gravemente herido tras recibir varios disparos.

 

Según las primeras informaciones, el propietario del inmueble habría descubierto al intruso dentro de la casa. En ese momento, y por causas que son materia de investigación, efectuó disparos con un arma de fuego contra el presunto delincuente.

 

El hombre recibió al menos cuatro impactos de bala en el interior de la vivienda. Tras el hecho, fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde permanece internado en estado grave y con pronóstico reservado, informó Reporte 100.7.

 

En el lugar trabajó personal policial realizando las primeras pericias para determinar cómo se desarrollaron los hechos.

Temas:

Calle Paraná delincuente
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso