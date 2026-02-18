Abuso sexual en Gualeguay: dictan preventiva para el detenido

El acusado por presunto abuso sexual en Gualeguay fue trasladado a la Unidad Penal 9 y permanecerá con prisión preventiva hasta fines de marzo, según confirmaron fuentes policiales.
Un caso de abuso sexual conmociona a la ciudad de Gualeguay, donde una joven denunció haber sido atacada cuando regresaba a su domicilio tras salir de un local bailable. En el marco de la investigación, un hombre fue detenido y, según confirmaron desde la Jefatura Departamental a Elonce, cumplirá prisión preventiva hasta fines de marzo en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú.
La denuncia fue radicada en sede policial durante las últimas horas y dio origen a una causa judicial por presunto abuso sexual. De acuerdo a las primeras actuaciones, el hecho habría ocurrido en la madrugada del domingo, cuando la joven emprendía el regreso hacia su vivienda, ubicada a más de 40 cuadras del boliche al que había asistido.
Según trascendió, el episodio se produjo cuando la víctima se encontraba llegando a su casa. Tras lo sucedido, logró dar aviso inmediato y posteriormente formalizó la denuncia ante las autoridades competentes, lo que activó el protocolo correspondiente para este tipo de delitos.
Investigación en curso y medidas judiciales
Personal de la Jefatura Departamental Gualeguay intervino de manera inmediata y puso en conocimiento a la Fiscalía en turno, que dispuso una serie de diligencias tendientes a esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, se ordenó la toma de testimonios, la recolección de pruebas y la realización de pericias médicas y técnicas.
La investigación se desarrolla bajo estricta reserva, con el objetivo de resguardar a la denunciante y garantizar el correcto avance del proceso judicial. Fuentes vinculadas a la causa indicaron que se trabaja en la reconstrucción de los movimientos previos y posteriores al hecho denunciado.
En el marco de esas actuaciones, los investigadores lograron identificar a un sospechoso, quien fue posteriormente detenido por el supuesto delito de abuso sexual. Tras ser puesto a disposición de la Justicia, se resolvió su traslado a una unidad penal.
Prisión preventiva en Unidad Penal 9
Desde la Jefatura Departamental confirmaron a Elonce que el acusado fue trasladado a la Unidad Penal 9, donde permanecerá con prisión preventiva hasta fines de marzo, mientras continúan las instancias procesales.
La medida fue adoptada por la autoridad judicial interviniente, que consideró los elementos reunidos hasta el momento en la causa. La prisión preventiva implica que el imputado permanecerá detenido mientras se profundiza la investigación y se determinan eventuales responsabilidades penales.