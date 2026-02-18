Miércoles de Ceniza: arrancó la Cuaresma con un llamado a la conversión y la escucha

REDACCIÓN ELONCE
Con la celebración del Miércoles de Ceniza, la Iglesia dio inicio a la Cuaresma, un tiempo de 40 días de preparación espiritual que invita a la conversión, el ayuno, la oración y la caridad.
En la parroquia San Roque, la comunidad comenzó este Miércoles de Ceniza participando de la tradicional imposición de ceniza, un gesto que marca el inicio de la Cuaresma en el calendario litúrgico católico. En diálogo con Elonce, el vicario parroquial, padre José Badano, explicó el sentido profundo de esta fecha y su vigencia en el contexto actual.
Detalló que la celebración recibe su nombre por el signo visible que la caracteriza: “El miércoles de ceniza se llama así porque justamente la señal característica es la colocación de la ceniza en la frente o en la cabeza de las personas como un signo penitencial”.
Durante el rito, los sacerdotes pronuncian una de dos fórmulas tradicionales. “Recuerda que eres polvo y al polvo volverás”, recordó Badano, señalando que la frase “habla de la fugacidad de la vida”. La otra opción es: “Conviértete y cree en el evangelio”, que definió como “una invitación a la vida nueva”.
Un tiempo de preparación y cambio interior
La Cuaresma se extiende por 40 días y prepara a los fieles para la Semana Santa. “La cuaresma es un tiempo, por eso ya el nombre dice algo porque son cuaresma, 40 días. En realidad son un poquito más de preparación a la Pascua”, explicó el vicario. Según detalló, este período invita a poner el foco en la interioridad, la conversión y la escucha de la Palabra de Dios.
Entre las prácticas tradicionales, el sacerdote enumeró tres pilares fundamentales: “Las tres prácticas más tradicionales son el ayuno, la oración y la limosna”. Sobre el ayuno, aclaró que se propone especialmente el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, aunque puede ampliarse a otras dimensiones de la vida cotidiana. En ese sentido, citó el mensaje papal para este año: “Hagamos un ayuno de palabras, porque a veces decimos palabras de más, palabras hirientes, palabras que no construyen”.
En cuanto a la oración, destacó la importancia de la escucha: “Una de las palabras claves de esta cuaresma específicamente es escuchar”. Y agregó una reflexión central: “Nosotros creemos en un Dios que nos escucha a nosotros, que nos escucha porque atiende nuestra súplica, está cerca del que sufre, del oprimido, del que está postergado”.
Vivir la fe en un contexto secularizado
Consultado sobre los cambios en la vivencia de la Cuaresma a lo largo del tiempo, Badano reconoció transformaciones culturales profundas. “Hoy en la sociedad está mucho más secularizada”, afirmó, y ejemplificó que antiguamente ciertos gestos sociales acompañaban el clima litúrgico, algo que hoy ya no ocurre con la misma intensidad.
Sin embargo, consideró que este nuevo escenario también presenta una oportunidad. “Hoy nadie vive la cuaresma porque porque sea lo que hace todo el mundo, sino porque yo elijo este vivir mi fe”, sostuvo. Para el sacerdote, esa decisión consciente fortalece el compromiso espiritual en medio de un contexto diverso.
Finalmente, dejó recomendaciones concretas para atravesar este tiempo litúrgico: “Lo principal es no olvidarnos”. Y propuso pequeños propósitos diarios: “Voy a leer la palabra de Dios todos los días, voy a dedicar unos minutos de oración todos los días, voy a tener algún gesto de caridad todos los días, voy a hacer alguna pequeña privación de algo que me gusta todos los días”. Concluyó destacando que la preparación transforma la vivencia de la Semana Santa: “No es igual una Semana Santa vivida cuando yo me preparé durante la cuaresma que cuando tuve medio en otras cosas”.