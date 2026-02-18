Alicia Aluani destacó el rumbo de gestión tras la Asamblea Legislativa

La vicegobernadora Alicia Aluani realizó un balance tras la apertura del período legislativo y reafirmó que el eje de la gestión provincial continúa centrado en el crecimiento sostenido, la transparencia administrativa y el equilibrio fiscal. En un contexto económico complejo, sostuvo que el rumbo adoptado busca consolidar bases sólidas para el desarrollo de Entre Ríos.

“Iba a continuar reafirmando el crecimiento. No es fácil, no es una tarea sencilla, porque obviamente ustedes saben que esto aunque parezca algo repetitivo, pero nos tocó épocas muy difíciles”, expresó durante la entrevista, al tiempo que remarcó que las dificultades también representan oportunidades para fortalecer el proceso iniciado.

La dirigente insistió en la importancia de mantener “el camino de la transparencia, el camino de la modernización, el camino del equilibrio fiscal con las cuentas claras”, y subrayó que el acceso ciudadano a la información pública es una herramienta central para consolidar la confianza social.

Foto: Elonce.

Modernización del Estado y digitalización

En ese sentido, Alicia Aluani hizo hincapié en la modernización del Estado y la digitalización de expedientes, un proceso que —según explicó— busca agilizar trámites y garantizar mayor eficiencia administrativa.

“También, por supuesto, sin dejar de lado lo que es la modernización del Estado, la digitalización de los expedientes, para que el ciudadano también pueda tener fácil acceso”, señaló, al describir un sistema que apunta a reducir demoras y evitar la acumulación física de documentación.

La vicegobernadora reconoció que todo cambio genera resistencias, pero sostuvo que el objetivo es finalizar la gestión con “las cuentas claras, equilibradas y que podamos crecer, que es lo que más requiere nuestra provincia”.

Reforma previsional y diálogo político

Uno de los puntos centrales mencionados por Alicia Aluani fue la reforma previsional, definida como uno de los temas clave del año legislativo. Recordó que la provincia recibió una caja con déficit y que fue necesario avanzar en medidas judiciales y administrativas para ordenar el sistema.

Foto: Elonce.

“Si la reforma previsional, ustedes saben que cuando nosotros llegamos, teníamos una Caja que estaba en déficit”, afirmó, y remarcó que el desafío es garantizar la sustentabilidad en el tiempo sin poner en riesgo los derechos adquiridos.

En esa línea, destacó la decisión de mantener el 82% móvil y sostuvo: “Hizo hincapié en eso y se vienen manteniendo en diálogo también con diferentes sectores”. Además, agregó: “No se trata de imponer, sino de dialogar y de ver qué es lo mejor para todos”.

Un año bisagra y el desafío del consenso

Alicia Aluani definió 2026 como “un año bisagra”, atravesado por el calendario electoral pero con la responsabilidad institucional de sostener el diálogo en la Cámara de Senadores.

“Siempre el diálogo y el consenso es fundamental”, afirmó, al destacar que las diferencias políticas no impiden alcanzar acuerdos cuando el objetivo común es el bienestar de los entrerrianos.

La vicegobernadora también se refirió al contacto territorial y a las demandas ciudadanas. Señaló que los vecinos reclaman principalmente empleo genuino, infraestructura vial y oportunidades para que los jóvenes permanezcan en la provincia. “Ellos lo que necesitan es trabajo. Necesitan un puesto genuino de trabajo”, sostuvo.

Mensaje a los entrerrianos

Finalmente, Alicia Aluani dejó un mensaje de compromiso institucional y aseguró que la gestión continuará enfocada en el crecimiento y la igualdad de oportunidades.

“que tengan la seguridad de que vamos a seguir trabajando, no para nosotros, sino nosotros estamos para trabajar para todos”, expresó, reafirmando que el objetivo es que la provincia “crezca, para que se desarrolle, para que tengamos igual igualdad de oportunidades para todos”.

Con un Senado que —según afirmó— mantiene el diálogo aun en la diversidad de posturas, la vicegobernadora cerró con una definición política clara: “Siempre dialogamos, siempre llegamos, abordamos a una conclusión”.