Repercusiones tras el mensaje de Frigerio a la Asamblea Legislativa

En el marco de la Apertura del 147º período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial, el gobernador Rogelio Frigerio abordó temas clave para el futuro de Entre Ríos. Tras su mensaje, Elonce recabó testimonios y repercusiones.

El secretario de la Gobernación, Mauricio Colello, sostuvo que el discurso del gobernador Rogelio Frigerio fue “extenso y con mucho detalle” y destacó que, en un contexto económico complejo, “hemos logrado evitar el default, pasar de ser una provincia con desajuste financiero a estar en equilibrio”. También señaló que se reactivó el 100% de las obras, se bajaron impuestos y se eliminaron más de 100 tasas, y remarcó que a través del RINI se incorporaron “más de 300 millones de dólares en nuevas inversiones”, lo que genera “cerca de 2.000 puestos de trabajo”.

En relación al proyecto de planta de hidrógeno verde en Uruguay, afirmó que el turismo “es uno de los principales generadores de empleo” y que se exigió que no se instale en un lugar que afecte visualmente a una ciudad turística. Sobre la reforma previsional, planteó la necesidad de “garantizar el 82% de una manera más justa y sostenible en el tiempo”, aunque aclaró que se convocará a la oposición y a los sindicatos porque “es una reforma que se viene anunciando hace muchísimos años en la provincia” y que “permanentemente se tira la pelota para adelante”.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, valoró algunos anuncios del gobernador, como la recuperación de tierras en la zona del Procrear para construir 300 viviendas y el trabajo en escuelas, pero cuestionó el enfoque del discurso al considerar que “plantea cortes en la historia provincial”.

Señaló que es “injusto hacer un corte y decir que ahora es todo diferente”, recordó su experiencia en el Ministerio de Gobierno y afirmó que “ningún gobernante es fundacional”, ya que las gestiones se apoyan en lo realizado previamente. Como ejemplo mencionó el aeropuerto de Concordia, cuya obra, dijo, fue trabajada en la gestión anterior y debería reconocerse esa continuidad. “Todos hacemos un pedazo en el momento de la historia que nos toca” y “las cosas tienen que plantearse con la verdad hacia la gente”, concluyó.

El diputado Gustavo Bordet , expresó que “vine con la expectativa de ver cuál era el mensaje de cara al futuro de la provincia y lamentablemente me encontré con más de lo mismo, con pretextos, con anuncios que no condicen con la realidad que está teniendo hoy la provincia de Entre Ríos. La verdad que cuando terminamos la gestión había una provincia ordenada, una provincia donde los salarios le ganaban a la inflación, donde había paz social. Hoy, después de dos años, nos encontramos que todos los indicadores están mucho peor que antes. Si uno analiza el desempleo, el cierre de pymes en la provincia, que es continuo y constante, si uno analiza las rutas entrerrianas, están peor que hace dos años. Si uno analiza la obra pública, está peor. La poca obra pública que se ha terminado es la que dejamos en marcha nosotros, con casi el 80% de avance”.

“Nos encontramos con un mensaje que claramente no condice con la provincia en la cual vivimos. Vivimos en una provincia, de acuerdo a lo que escuchamos hoy, de ficción. La realidad que palpo todos los días es muy diferente”, agregó.

El Ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso , expresó: “fue un discurso contundente, que de alguna manera buscó transmitir el derrotero que venimos transitando en la provincia, compartirlo con la ciudadanía, compartirlo con toda la asamblea, que para mí deja claro sobre negro, en una cuestión que es muy puntual y muy particular. Nosotros creo que venimos a cambiar un paradigma en la provincia, un paradigma que estaba en crisis, que duró muchísimo más que 20 años, un paradigma que concebía al Estado como un bolsillo de payaso, al Estado como un barril sin fondo, al Estado al servicio de 4 o 5 familias que gobiernan y un Estado de espaldas a la gente, propio casi de un oscurantismo medieval”.

Remarcó que “nosotros vinimos a traer luz donde había opacidad. Eso genera una modernización del Estado, un proceso de transparentización del Estado, un proceso de simplificación del Estado, un proceso en el cual nosotros no tenemos nada que ocultar, por lo tanto, podemos hablar a la gente cara a cara, mirándole a los ojos, poniéndole los datos de manera contundente en la mesa. Nosotros creemos en la eficiencia del Estado, que es donde cada peso en un contexto de criticidad vaya inteligentemente a donde tiene que ir, y no en el viejo adagio de la eficacia del Estado, que era el concepto que llevó a la provincia a la pobreza, a la falta de generación de empleo desde el sector privado, a no impulsar y apoyar el desarrollo económico del sector privado”.

“Creo que más allá de los datos que hubo uno por uno, la síntesis y el coro del discurso del gobernador fue ese, y la verdad que estamos muy orgullosos. El Estado no está al servicio de dos o tres familias, sino que está al servicio de la gente”, dijo.

El senador Adán Bahl , por su parte, expresó: “Fue un relato muy parecido al de hace un año o dos años atrás. Es un relato muy falaz, con cosas que son inconsistentes, como cuando habla claramente de la paralización de la obra pública. Yo quiero decirle a todos los entrerrianos que en la provincia de Entre Ríos, cuando asumió Frigerio, no había una sola obra pública paralizada. Se paralizaron en la gestión de Frigerio”.

“Cuando se habla del endeudamiento, de la deuda tremenda de 30.000 millones de pesos, ese era el giro normal de dos meses de certificación. Y cuando hoy dice, al pasar, que hoy se pagan intereses que antes soterradamente se tomaban como parte de inversión, casi que está siendo una acusación penal. Esas cosas a nosotros nos hacen mucho ruido, porque no es en la figura de quien tiene la máxima responsabilidad dar ese tipo de mensaje”, agregó.

En tanto, el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas , explicó: “el gobernador lo que ha hecho en esta oportunidad es ratificar su contrato electoral asumido en diciembre de 2023. Desde que comenzó el periodo, su gestión, lo que ha hecho es ratificar ese contrato electoral con hechos, poniendo en cifras y en conceptos lo que se ha transitado en estos dos años y lo que se ha logrado”.

“Estamos trabajando a diario en esto de eficientizar el gasto, porque realmente estamos en una situación de crisis de los recursos de origen nacional, eso es evidente. Estamos en los mismos niveles que en la época de la pandemia, así que es todo un desafío poder gestionar con esa crisis de recursos. Creemos que lo venimos llevando adelante, poniendo foco en lo que es prioridad, que es que el Estado cumpla con lo que tiene que cumplir, pero a su vez que apoye al sector privado dotándolo de mayor productividad que tanto lo necesita”, agregó.

El ministro de Salud, Daniel Blanzaco , manifestó que “el discurso fue un muy buen resumen. La verdad que fueron dos años muy difíciles en el contexto económico y financiero de la provincia. Viendo este resumen, en tan poco tiempo, es mucho lo que se ha logrado y todo lo que tenemos que hacer por delante. Creo que fue un balance positivo y seguimos en ese camino”.

“Respecto al hospital Bicentenario, ya está la gente de Infraestructura trabajando y ya empezó la empresa a hacer los primeros trabajos dentro del hospital. Esperemos poder seguir a paso firme para completarlo en el menor tiempo posible. Es un hospital muy importante para la región y nos va a servir para contener la alta complejidad de esa zona. Es un hospital que tiene mucho potencial y la verdad que es una pena que prácticamente más de la mitad del hospital no esté funcionando. Eso nos va a permitir optimizar el recurso humano y material, pero también poder definitivamente unificarlo, porque hoy están funcionando el Centenario y el Bicentenario. Es prácticamente un hospital duplicado”.

Respecto al Hospital de la Baxada, “el convenio con Nación se celebró a fines del año pasado. Estamos trabajando con Planeamiento para ver lo que falta de obra, menos en cantidad, con respecto a lo que es el hospital de Bicentenario, pero eso nos va a permitir poder ir incorporando progresivamente más servicios al hospital, fundamentalmente lo que es el área de quirófano y el área de cuidados intensivos”.

El ministro de Desarrollo Económico de la Provincia, Guillermo Bernaudo , dijo, por su parte, que: “Estos primeros dos años fueron de ordenamiento, de afianzamiento y se van viendo resultados, sobre todo en lo que ha sido el crecimiento de las exportaciones de la provincia, que prácticamente se duplicaron. No solamente es por una cuestión de impulso nacional, porque crecimos con respecto a la Nación. Estábamos en 1,8% de las exportaciones, hoy en el 2,4%. Además, el gobernador destacó el tema del RINI, el nivel de inversiones que está creciendo en la provincia, gracias a esta política de promoción de las inversiones”.

El intendente de Concordia, Francisco Azcué , explicó, en tanto, que “venimos a la convocatoria de nuestro conductor, de nuestro líder, en este mensaje con mucha claridad que dio el gobernador, un reconto también muy preciso de todo lo que se llevó adelante en este tiempo de gestión, con mucha precisión, como lo caracteriza al gobernador. También marcó un lineamiento de cara a lo que viene, en cuanto al rumbo que ha tomado la provincia y que vamos a consolidar, rumbo al cual adherimos, por supuesto. Nosotros somos parte de este proyecto político, de este proyecto de gestión que ha marcado el gobernador Frigerio. Los intendentes tenemos la responsabilidad de concurrir a este inicio de sesiones y escuchar el mensaje del gobernador que es importante porque marca un rumbo, nosotros no podemos corrernos de estos ejes y de este lineamiento”.

Susana Lambert, intendenta de Villa Elisa , expresó: “quedé maravillada por lo que fue el resumen de actividades que realizó el gobernador, de todo lo realizado durante el año, y por ende la proyección en prioridades muy importantes. Para nosotros, desde nuestro rol de intendentes y sobre todo de intendentes de comunidades del interior, hay puntos sumamente interesantes como es la mejora de los caminos rurales, que es un reclamo que a diario tenemos en nuestras oficinas. También la atención de la educación, la atención de la salud. Tal vez en comunidades más grandes no tienen las dimensiones que tienen para nuestros municipios. Poder trabajar de la mano con el gobierno provincial, a través de Vialidad o en ese trabajo en conjunto entre lo público y lo privado, creo que es lo que fortalece las gestiones locales, y por eso estamos conformes con esta mirada de fortalecer ese trabajo minucioso en este ámbito, ya sea salud, educación, seguridad”.

Bernardo Schneider, intendente de Nogoyá , en tanto, remarcó: “fue un detalle pormenorizado de estos años de gestión y una proyección a futuro, con un claro norte de hacia dónde va la provincia, también marcando, poniendo blanco sobre negro el atraso de esta provincia, y cómo se ha ido interviniendo por parte de la gestión provincial en todas las áreas de gobierno. Creo que esa visión que tiene el gobernador de provincia que compartimos nosotros, por lo menos de la intendencia que yo presido, nos da mucha tranquilidad y seguridad porque estamos todos en el mismo sentido, llevando adelante nuestras comunidades, de nuestras intendencias estos cambios también, en simultáneo con la provincia”.

“Habló de los caminos rurales, habló de inversión en maquinaria, habló de que estamos atendiendo necesidades con un tercio de las maquinarias que necesitamos, habló de inversiones en infraestructura. En el caso de Nogoyá es muy importante una circunvalación que sin duda va a impactar a nivel provincial, porque es una obra con una trascendencia provincial. Habló de apertura, de poner una provincia en un contexto nacional y de poner una provincia en un contexto también internacional para la obtención de todo esto”, agregó.

Juan José Bahillo, diputado , por su parte, indicó: “me preocupa que el Gobernador está mirando una agenda o está percibiendo una agenda provincial que no es la agenda de los entrerrianos. Está hablando de una gestión transformadora, fue una de las primeras definiciones. Yo me pregunto en qué, tengo que hacer un esfuerzo muy importante para encontrar, y no lo encuentro, algún eje de su gestión provincial que sea transformadora”.

“Cuando habla de la paralización del 100% de la obra pública que tuvo que poner en marcha, está faltando la verdad. La obra pública estaba en marcha y tenía financiamiento nacional. Él la para en un 100% porque el Gobierno Nacional le corta el financiamiento. Después habla de una gestión transformadora en lo que es infraestructura en edificios escolares y yo lamento decirle que en el departamento de Gualeguaychú no estamos interviniendo prácticamente en ningún edificio escolar, cuando todos los años se hacían dos o tres edificios. Y cuando habla en términos productivos, récord de exportación, hay una picardía, nos compara con las exportaciones del versus 2023, un año de sequía, con lo cual las exportaciones fueron muy insuficientes, estamos en el mismo volumen de exportación que el año 2022. Lo más preocupante, más allá de los detalles de algunos temas, es esta visión que tiene el gobernador de que aparentemente tenemos una provincia que funciona a la perfección y que no tiene inconvenientes”, opinó.

Dijo que “le podemos transmitir los inconvenientes que tiene todo el entramado productivo entrerriano hoy, producto del deterioro de la economía, producto del deterioro de los niveles de consumo, producto del deterioro del poder adquisitivo, del salario. Hay una cantidad innumerable de problemáticas en la provincia, en el sector privado, en el sector público, que el gobernador no los está viendo, por lo que hemos podido escuchar”.