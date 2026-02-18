 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En la noche del martes

Fuerte accidente en Ruta 12: una camioneta embistió a dos bicicletas

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 161 y dejó a una adolescente herida, quien fue trasladada al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Bomberos y fuerzas de seguridad trabajaron en el lugar.

18 de Febrero de 2026
Accidente bicicleta.
Accidente bicicleta. Foto: Bomberos Ceibas.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 161 y dejó a una adolescente herida, quien fue trasladada al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Bomberos y fuerzas de seguridad trabajaron en el lugar.

Un accidente de consideración se registró este martes por la noche en la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 161, en jurisdicción de Ceibas. El hecho ocurrió alrededor de las 21:33 y tuvo como protagonistas a una camioneta utilitaria y dos bicicletas en las que se trasladaban menores de edad.

 

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, una Peugeot Partner que circulaba en sentido Ceibas–Gualeguay colisionó contra dos bicicletas que intentaban cruzar la calzada en forma transversal. Por causas que se investigan, se produjo el impacto y como consecuencia una de las jóvenes resultó con lesiones.

 

 

El conductor del utilitario, un hombre mayor de edad domiciliado en Gualeguaychú, no sufrió heridas.

 

Asistencia y traslado

 

Tras el accidente, una de las adolescentes fue asistida en el lugar por personal de emergencia y luego trasladada en ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas hacia el Hospital Centenario de Gualeguaychú para una mejor evaluación médica.

 

Accidente bicicleta. Foto: Bomberos Ceibas.
Accidente bicicleta. Foto: Bomberos Ceibas.

 

La otra menor no presentó lesiones de gravedad, según el informe preliminar.

 

Trabajo de los equipos de emergencia

 

Una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, a bordo del móvil Nº 24, acudió rápidamente al lugar del accidente. El personal aseguró la escena para evitar nuevos incidentes, brindó asistencia primaria a la joven herida hasta la llegada del servicio de salud y colaboró en la regulación del tránsito.

 

También intervinieron efectivos de la Policía de Ceibas y personal de Gendarmería Vial, quienes trabajaron en la organización de la circulación vehicular mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje.

 

 

El hecho generó demoras momentáneas en el tránsito de la Ruta 12, aunque la circulación fue normalizada una vez finalizadas las actuaciones correspondientes. Las autoridades continúan trabajando para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro.

Temas:

Accidente Ruta 12
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso