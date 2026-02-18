Fuerte accidente en Ruta 12: una camioneta embistió a dos bicicletas

Un accidente de consideración se registró este martes por la noche en la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 161, en jurisdicción de Ceibas. El hecho ocurrió alrededor de las 21:33 y tuvo como protagonistas a una camioneta utilitaria y dos bicicletas en las que se trasladaban menores de edad.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, una Peugeot Partner que circulaba en sentido Ceibas–Gualeguay colisionó contra dos bicicletas que intentaban cruzar la calzada en forma transversal. Por causas que se investigan, se produjo el impacto y como consecuencia una de las jóvenes resultó con lesiones.

El conductor del utilitario, un hombre mayor de edad domiciliado en Gualeguaychú, no sufrió heridas.

Asistencia y traslado

Tras el accidente, una de las adolescentes fue asistida en el lugar por personal de emergencia y luego trasladada en ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas hacia el Hospital Centenario de Gualeguaychú para una mejor evaluación médica.

Accidente bicicleta. Foto: Bomberos Ceibas.

La otra menor no presentó lesiones de gravedad, según el informe preliminar.

Trabajo de los equipos de emergencia

Una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, a bordo del móvil Nº 24, acudió rápidamente al lugar del accidente. El personal aseguró la escena para evitar nuevos incidentes, brindó asistencia primaria a la joven herida hasta la llegada del servicio de salud y colaboró en la regulación del tránsito.

También intervinieron efectivos de la Policía de Ceibas y personal de Gendarmería Vial, quienes trabajaron en la organización de la circulación vehicular mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje.

El hecho generó demoras momentáneas en el tránsito de la Ruta 12, aunque la circulación fue normalizada una vez finalizadas las actuaciones correspondientes. Las autoridades continúan trabajando para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro.