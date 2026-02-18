Frigerio: "Si la política está cómoda y los entrerrianos incómodos, el Estado fracasó”

El mandatario provincial encabeza el acto de apertura del 147° período de sesiones ordinarias en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, expone los principales ejes de gestión y la agenda prevista para el año en curso.
El gobernador Rogelio Frigerio brinda su discurso ante la Asamblea Legislativa en la apertura del 147° período de sesiones ordinarias de la Legislatura entrerriana. Tal como lo establece la Constitución Provincial, el mandatario expone ante la Asamblea Legislativa, integrada por las y los legisladores de ambas cámaras, para dejar formalmente inaugurado el nuevo período parlamentario.
La ceremonia se realiza en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y cuenta con la participación de autoridades provinciales, judiciales, municipales e invitados especiales.
Durante su discurso, Frigerio repasa los principales ejes de gestión y los lineamientos que marcarán la agenda legislativa para el año en curso. La apertura de sesiones constituye uno de los actos institucionales más relevantes del calendario político provincial, donde el Poder Ejecutivo presenta el balance de lo actuado y proyecta iniciativas para el período que comienza.
Durante su alocución, el mandatario repasó los principales ejes de gestión y los desafíos para el año en curso. “Esta es una oportunidad para rendir cuentas y mencionar los desafíos que tenemos por delante”, expresó.
En otro tramo del discurso, recordó sus palabras del inicio de gestión: “La primera vez que hablé en este recinto les dije que nuestro objetivo era poner a la provincia en el lugar que se merece. Salir adelante no fue fácil ni inmediato. Este primer año fue de hacer lo que durante décadas se evitó: ordenar, decir las cosas como son y empezar a orientarnos en el rumbo correcto”.
Frigerio también sostuvo que el cambio de dirección ya comenzó a evidenciarse. “Un año después demostramos que ese cambio de rumbo era real. La mitad de la gestión nos exigió romper inercias y tomar decisiones incómodas para la política”.
Finalmente, remarcó: “No hay transformaciones posibles si todo el esfuerzo lo siguen sosteniendo los entrerrianos sobre sus espaldas para compensar la ineficiencia del Estado. Si la política está cómoda y los entrerrianos incómodos, el Estado fracasó”.
“No vinimos a estar cómodos. Este equipo de gobierno no está pensado para funcionarios que busquen comodidad. Vinimos a trabajar para dejar una provincia mejor de la que decidimos gobernar”, afirmó el mandatario.
Y agregó: “Eso nos pone frente a una mayor exigencia, porque cuando se ordena, se rompe con la desidia y se empieza a avanzar, no alcanza con cumplir. La vara no puede quedarse donde está: tiene que subir siempre. Creo en una Entre Ríos que transforme cada avance en un nuevo piso, en un punto de partida para ir por más”.
En ese sentido, sostuvo que comienza una nueva etapa en la gestión: “Empieza otra etapa para los dirigentes. Gobernar mejor es una obligación permanente. Estamos en otro momento, no porque el camino sea sencillo, sino porque dimos el primer paso que muchos no quisieron dar. No alcanza con cambiar el rumbo: hay que sostenerlo y consolidar los avances”.
También se refirió a las medidas de austeridad implementadas. “La vara se eleva con austeridad: eliminando gastos innecesarios, recortando cargos políticos, poniendo fin al uso indebido de autos oficiales y revisando cada peso que se derrochaba en compras del Estado y alquileres”, expresó.
Y concluyó: “La lupa rigurosa con la que analizamos los gastos del Estado abrió una puerta que no se quería abrir: sumarios cajoneados de empleados con faltas, pases a planta sin concursos, adscripciones docentes sin control y muchas otras irregularidades que debían corregirse”.
“El ingreso al Estado hoy es únicamente por concurso público. Creamos la planta transitoria de gabinete para no engrosar la planta permanente estatal en detrimento de los contribuyentes. Todos los funcionarios que vinieron conmigo saben que, cuando termine la gestión, volverán a su actividad privada o a dedicarse a otra cosa”.
Deuda y Caja de jubilaciones
En este sentido el mandatario dijo: “Hoy la provincia tiene menos deuda, ya que bajamos el stock de 723 millones a fines de 2023 a 684 millones en el último dato de 2025, y alcanzamos un logro aún más importante: reducir a menos de la mitad su peso sobre los ingresos. Hace apenas dos años la deuda representaba el 45% de los ingresos provinciales; hoy es el 19%. Todo esto considerando la deuda total consolidada, sin incluir la deuda flotante y los 30.000 millones de pesos en compromisos impagos con contratistas del Estado, situación que mantenía a la provincia paralizada”
Y amplió: “Honrar nuestros compromisos mejoró la calificación crediticia de la provincia en los rankings internacionales y eso fortaleció la confianza en nuestra capacidad de pago, lo que nos permite hoy estar avanzando para salir al mercado próximamente y reperfilar la deuda heredada; es decir, buscamos mejorar las condiciones de la deuda existente que tiene concentrados los vencimientos de 3 amortización en los próximos tres años, algo que es claramente muy desventajoso y poco frecuente. Hoy somos una provincia que cumple, que ordena y que empieza a recuperar credibilidad en el mundo”
“Una provincia que entiende que no debe endeudarse para solventar el gasto corriente, y que para eso es clave sostener el equilibrio fiscal. Somos una provincia que ya no toma deuda sin saber para qué, porque los entrerrianos tenemos derecho de saber qué se hace con nuestro dinero. Por eso impulsamos la Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública, y les pido a los legisladores que le den pronto tratamiento a este tema. Porque la deuda no es buena o mala en sí misma, el problema es no saber para qué se toma, o que se tome para hacer supuestas obras que después no se ven en las rutas, ni en los hospitales ni en las escuelas. Los mayores desafíos los encontramos en áreas de gran peso presupuestario, como la Caja de Jubilaciones y la obra social, donde se concentraban déficits crecientes y riesgos que, de no haberse intervenido, comprometían el funcionamiento mismo del Estado. En el primer año de gestión, logramos salvar la Caja de Jubilaciones del colapso, ya que tenía un déficit del 42 por ciento que venía aumentando cerca de un punto cada año.”
“Si no hubiésemos tomado acciones, sólo en 2024 habríamos gastado 100 mil millones de pesos más de lo que se terminó erogando y el déficit sería de más del 50 por ciento, cuando hoy es cerca de la mitad. Se trata de un desbalance que se cubre con recursos de la provincia, es decir que todos los contribuyentes entrerrianos son los que financian con sus impuestos el déficit de la Caja, la mayoría de los cuales cobran jubilación por Anses y no acceden a los beneficios de jubilarse en el sistema provincial. Para que se entienda la gravedad de la situación que revertimos en unos meses: si seguíamos así, en pocos años la provincia no iba a poder pagar más jubilaciones. Si seguíamos así, no íbamos a poder sostener el 82 por ciento móvil. Pero ordenamos el sistema, avanzamos en controles y auditorías que permitieron corregir irregularidades como jubilaciones que se pagaban dos veces, tomamos medidas postergadas durante décadas y reclamamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación los fondos que le corresponden a la provincia por parte de Anses, algo que ningún gobierno antes había hecho”.
Frigerio mencionó: “Todo este esfuerzo fue indispensable; nos permitió estabilizar la situación, evitar una crisis inmediata y reducir a la mitad el déficit hacia el que nos encaminábamos. Pero sería irresponsable decir que con eso el tema quedó resuelto. Lo que este proceso dejó en evidencia es que, aun haciendo las cosas bien, el sistema sigue teniendo un problema estructural. 4 Habiendo tomado las medidas que tomamos, el déficit equivale a cinco veces la inversión anual de la provincia en infraestructura, y es el mismo monto de lo que pagamos todos los entrerrianos de la boleta de luz en todo un año. Por eso, en las próximas semanas, después de reunirnos con los representantes de los trabajadores del Estado y los miembros de la oposición, vamos a enviar, finalmente y después de décadas de postergaciones, un proyecto para que nuestro sistema previsional provincial sea más moderno, más justo y garantice el 82 por ciento de manera sostenible”.
OSER
Durante su discurso, el mandatario provincial detalló: “Vamos a enviar un proyecto para que nuestro sistema previsional sea más moderno, justo y garantice el 82 por ciento móvil de manera sostenible.” Frigerio explicó que la situación del sistema previsional era insostenible, con un IOSPER desordenado y deficitario, lo que ponía en riesgo a más de 300.000 afiliados.
Según Frigerio, la situación que encontró su gobierno fue “una situación crítica que no admitía parches”. El gobernador destacó que había falencias tanto en la gestión como en la capacidad de respuesta del organismo, además de un “profundo deterioro económico”. Frente a este panorama, aseguró que “intervenir era lo más responsable”.
La creación de OSER: transparencia y control
“La creación de OSER era una respuesta a una necesidad imperiosa de transparencia, información clara y control permanente”, afirmó. Frigerio aseguró que la transparencia será un pilar fundamental de la nueva gestión, y agregó: “Sabemos que falta. Estamos destinando cada peso a lograr ese objetivo. Nada va a desviarnos del rumbo que eligió la sociedad en 2023.”
Modernización y el futuro del Estado provincial
El mandatario remarcó que los avances en modernización también incluyen un mayor acceso a la información pública a través de la plataforma Mi Entre Ríos que permitirá a los ciudadanos consultar datos relevantes sobre la gestión pública de forma abierta y clara. "Implementamos un componente electrónico. Ordenamos el Estado, simplificamos la vida de la gente", subrayó.
Se trata de una plataforma que agrupa distintos trámites y gestiones en un solo lugar. El gobernador destacó que con esta medida se busca elevar la calidad de los servicios públicos y optimizar los recursos del Estado, con un enfoque en la eficiencia y la transparencia: “Con Mi Entre Ríos, centralizamos en un solo lugar un Estado más inteligente. Eleva la vara”, sentenció.
Con estos anuncios, Frigerio delineó las principales reformas que marcarán el rumbo de su gestión para el futuro cercano, subrayando que la transparencia, la sostenibilidad y la modernización del sistema de salud y previsión son los pilares que guiarán las políticas públicas del gobierno entrerriano en los próximos años.
Asimismo, subrayó que "el Estado no puede ser la aspiración de una familia. Tiene que ser el punto de apoyo". En este sentido, hizo un llamado a los diferentes poderes del Estado señalando que “este momento difícil nos exige un esfuerzo adicional”.
Uno de los temas clave que abordó Frigerio fue la reforma laboral y el Sistema judicial. El gobernador destacó que “el objetivo es que los jueces puedan actuar con independencia”.
Reforma laboral y apoyo a las pymes
En su discurso, Frigerio también tocó el tema de la reforma laboral, enfocándose en los efectos que las interpretaciones de la ley tienen sobre las pequeñas y medianas empresas. "Las pymes quiebran por los juicios laborales que reciben. El sistema deja de cumplir su función. No podemos mirar para otro lado", aseguró. Para Frigerio, "las interpretaciones de la ley no pueden ser en contra de los que generan empleo".
Asimismo, destacó la importancia de que "el Estado no puede despilfarrar. No me conformo con que el Estado deje de ser un freno. La competitividad empieza por lo básico".
El estado de las rutas y las obras públicas
Otro de los puntos críticos que destacó Frigerio fue el deterioro de las rutas provinciales. El gobernador señaló que la resolución de la deuda de obra pública en la provincia es una prioridad, y que su gobierno ha destinado recursos para financiar las obras de infraestructura. “Las obras se van a ejecutar en tiempo y forma”, destacó, añadiendo que se implementarán medidas fiscales como “no cobrar ingresos brutos” y nuevos registros de proveedores para sostener los contratos con “previsibilidad”.
Frigerio también detalló los avances en la recuperación de rutas y caminos en la provincia, explicando que la "ruta 11, 16, 20, 26, 51 y 41" forman parte de la etapa 1 de las obras de conservación vial. “Cuando la ruta se hace mal, los parches no alcanzan. Hay que resolverlo de manera definitiva”, afirmó, subrayando que no se trata de soluciones temporales.
Avances en las etapas 2 y 3 de las obras viales
Con respecto a la etapa 2, Frigerio mencionó que las rutas 23, 120, 18, 38, 12, 22 y 4 serán intervenidas como parte de las próximas obras. También destacó los trabajos en las principales rutas de producción de la provincia: "Estamos en la etapa final de caminos de la producción".
Además, el gobernador abordó el fortalecimiento de la Dirección de Vialidad, señalando que el organismo estaba en una situación “frágil” y que se destinarán recursos para “comprar más equipamiento” y evitar atrasos. Frigerio aseguró que se están realizando trabajos en más de 25.000 kilómetros productivos de la provincia, incluyendo intervenciones en cruces 12 y 6, así como en los Puentes Paso El Cinto y el acceso al Túnel Subfluvial.
El gobernador concluyó su discurso afirmando que al final de su mandato, el 100% de las rutas de la provincia habrán sido intervenidas, asegurando la transitabilidad y la conservación vial en todo el territorio.
Reordenamiento del IAPV y regularización de escrituras
En relación con la política habitacional, el gobernador señaló que se buscó “dar respuestas distintas a cada familia según su realidad” y destacó el reordenamiento del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).
“En estos dos años avanzamos en este camino. Ordenamos el IAPV para que los fondos dejaran de destinarse a pagar sueldos de funcionamiento y pusimos como prioridad la construcción de viviendas”, afirmó.
También indicó que uno de los ejes fue brindar previsibilidad jurídica. “En la primera mitad de la gestión resolvimos el escenario que encontramos: 20.000 viviendas sin escriturar y escrituras que nunca habían sido entregadas”, sostuvo.
Crédito de lote propio y nuevos proyectos
Frigerio anunció la puesta en marcha de una nueva herramienta para ampliar el acceso a la vivienda. “Pusimos en marcha el crédito de lote propio para quienes pueden encargarse de construir su vivienda. Nos proponemos avanzar en 1.000 viviendas construidas con este sistema”, expresó.
Además, mencionó avances en la capital entrerriana. “En Paraná había terrenos en proceso de venta, lindantes a La Baxada, y logramos que esa operación se cancelara para que se transfirieran a la Provincia en el marco de la compensación de deuda que llevamos adelante. Esto permitirá, junto con el sector privado, desarrollar un plan de 300 viviendas en la ciudad”, anunció.
El mandatario sostuvo que la política habitacional continuará siendo una de las prioridades de la gestión provincial, con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda y fortalecer el desarrollo urbano en distintos puntos de Entre Ríos.
Salud pública: ordenamiento, planificación y mayor eficiencia
En materia sanitaria, el gobernador remarcó que “la deuda que empezamos a saldar es la salud pública. Comenzamos a ordenar el sistema para orientar los recursos con planificación”.
Destacó además que “los encuentros de salud los estamos fortaleciendo para llegar a más personas” y que se dio “una nueva impronta a la atención primaria para que los vecinos de zonas alejadas puedan atenderse”.
En ese marco, anunció avances en la compra centralizada para los hospitales de la provincia. “Hay más eficiencia en el uso de los recursos, más control de lo que se gasta y recuperamos equipamiento sanitario”, afirmó.
En materia educativa: alfabetización, seguimiento y actualización curricular
En el plano educativo, el gobernador afirmó que “ordenar el sistema educativo fue un paso clave en la gestión”. En ese sentido, destacó que “la identificación nominal alcanzó el 99 por ciento, lo que permite hacer un seguimiento real de cada estudiante y prevenir el abandono escolar”.
Asimismo, subrayó la importancia de trabajar con datos concretos. “Durante años discutimos sin información precisa, con diagnósticos parciales. Hoy contamos con seguimiento real, fortalecemos la alfabetización en el segundo ciclo de primaria y avanzamos en la enseñanza de matemáticas”, señaló.
Frigerio también resaltó los resultados en lectura. “En el primer año de gestión nos propusimos mejorar la lectura en segundo grado y alcanzamos un récord. Cuando el Estado fija objetivos claros, las mejoras llegan”, afirmó al referirse al incremento en la fluidez lectora.
Además, indicó que se avanza en la actualización de contenidos. “Estamos decididos a cerrar la brecha entre la realidad y lo que se enseña en las aulas. Actualizamos la currícula incorporando robótica y nuevas tecnologías para preparar mejor a nuestros estudiantes”, sostuvo.
Por último, mencionó que se trabaja en la revalorización del rol docente. “En un contexto donde los recursos caen, logramos sostener el poder de compra del salario docente con responsabilidad y sin promesas vacías”, concluyó.
Puertos y logística: “Una ventaja comparativa única”
El mandatario destacó el potencial logístico de la provincia. “Los entrerrianos tenemos una ventaja comparativa única: la provincia cuenta con cuatro puertos públicos. En esta gestión trabajamos para sanear el sistema, generar confianza y atraer inversiones”, expresó.
Asimismo, indicó que “Entre Ríos participa activamente en la Hidrovía Paraná–Paraguay, defendiendo nuestros intereses para el desarrollo del país. Además, sostenemos la navegabilidad del río Uruguay y trabajamos en la posibilidad de ampliarla hasta el puerto de Concordia”.
“Nuestro desafío no es solo mover más carga, sino diversificarla y generar valor. Queremos una provincia competitiva”, remarcó.
Energía eléctrica: reducción de costos
En relación con el servicio eléctrico, Frigerio afirmó: “Durante años los entrerrianos sufrieron la injusticia de tener una de las tarifas más caras del país. Eso golpeó a las familias y desalentó inversiones”.
En ese sentido, explicó que se congeló el valor agregado de distribución y se avanzó en la reducción de impuestos provinciales incluidos en la boleta. “También bajamos la tasa del ente regulador, lo que implicó un alivio directo en la factura”, indicó.
“En menos de dos años Entre Ríos dejó de ser la provincia con la tarifa más cara y pasó a ubicarse en la media nacional. Queremos seguir mejorando”, sostuvo.
Presión fiscal: alivio para la producción
Finalmente, el gobernador destacó la política tributaria. “Este es un gobierno que vino a aliviar la presión fiscal y vamos a sostener y profundizar este camino”, afirmó.
“Fuimos el primer gobierno que, ante una crisis, bajó impuestos para aliviar donde hay trabajo y producción. Hoy la industria entrerriana está exenta del componente provincial de Ingresos Brutos”, concluyó.