Cierra Fate: los testimonios de los trabajadores tras el anuncio y el cartel en la puerta

La empresa Fate anunció el cierre de su planta en San Fernando y el despido de unos 920 trabajadores. Empleados aseguraron que se enteraron al llegar a la fábrica y encontrar un cartel en la reja que informaba el cese de la actividad.
Momentos de tensión se vivieron desde la madrugada en la fábrica de neumáticos Fate, luego de que la compañía confirmara que cesa la producción en su planta de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires.
Según indicaron fuentes empresarias, la firma dejará de fabricar en la Argentina y avanzará con el despido de alrededor de 920 empleados. Desde la empresa señalaron que se abonarán las indemnizaciones correspondientes y que se cancelarán las deudas con proveedores.
“Nos enteramos a las seis de la mañana”
Varios trabajadores relataron que tomaron conocimiento del cierre al presentarse a cumplir su turno y encontrar un comunicado pegado en la entrada.
“Hoy nos encontramos con la noticia a las 6 de que la planta estaba cerrada y que cesa la actividad productiva. Dicen que nos van a pagar la indemnización en tiempo y forma, pero la situación es complicadísima porque afecta a un montón de familias”, expresó un empleado con dos décadas en la firma.
Otro trabajador, con 15 años en la empresa, sostuvo: “1000 familias van a quedar en la calle. Fabricábamos 12.000 neumáticos por día, pero hace un mes que estábamos parados. Nos decían que la situación estaba mal, pero hasta ayer nadie sabía nada”, supo La Nación.
La incertidumbre por el futuro laboral fue uno de los puntos más repetidos en los testimonios. “Tengo dos hijos. Hay que salir a buscar trabajo de vuelta. No hay laburo en ningún lado”, lamentó otro operario.
Tras el anuncio, decenas de empleados se concentraron en el ingreso al predio y denunciaron incidentes con la Policía bonaerense. Algunos trabajadores permanecieron dentro del establecimiento y difundieron mensajes desde el techo de uno de los edificios.
Sebastián Tesoro, operario de producción, afirmó: “Nos enteramos hoy temprano por un comunicado. Quedamos en la calle sin sustento económico. Hubo represión con balas de goma y estamos denunciando la situación”.
Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense indicaron que el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), Alejandro Crespo, fue retenido por “turbación de la propiedad” luego de que un grupo ingresara al predio, aunque posteriormente recuperó la libertad.
Crespo sostuvo ante la prensa: “Estamos ante una situación intolerable. Se harán todas las acciones para que se reabra esta fábrica. El Gobierno tiene que tomar medidas para que el pueblo no se quede sin trabajo”.
El comunicado de la empresa
En el texto difundido en la puerta de la planta, Fate informó que “a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes”.
La compañía argumentó que los cambios en las condiciones de mercado obligan a “encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente”, en un contexto de mayor apertura a las importaciones.