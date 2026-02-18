Perros salvajes mataron 30 llamas en una chacra del “fin del mundo”

Una jauría ingresó a un emprendimiento rural ubicado a 40 kilómetros de Tolhuin y arrasó con todos los animales. El productor Giovanni Rojas denunció pérdidas millonarias y advirtió que el problema se agrava en la zona.
En el extremo sur del país, una noche bastó para destruir años de trabajo. En la zona conocida como El Paraíso —ex estancia Ushuaia—, a unos 40 kilómetros de Tolhuin y a 130 de Río Grande, una jauría de perros asilvestrados ingresó a un establecimiento productivo y mató 30 llamas.
El propietario, Giovanni Rojas, relató que el ataque ocurrió durante la madrugada y que al amanecer se encontró con la escena devastadora. Los animales formaban parte de un proyecto familiar con perfil productivo y turístico, que incluía el amanse de las llamas para actividades recreativas.
“Este problema se venía viendo desde hace meses, cuando me mataron las crías. Pensé que no atacarían a las grandes, pero esta vez me hicieron un desastre”, expresó el productor, quien tenía registradas unas 48 llamas ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Según estimó, las pérdidas acumuladas en los últimos años —entre corderos, terneros y ahora las llamas— podrían rondar los 80 millones de pesos. Sin embargo, señaló que el impacto no es solo económico, sino también emocional y familiar, ya que trabajaba junto a sus nietas en el cuidado de los animales.
Rojas advirtió que la presencia de perros asilvestrados es cada vez más frecuente en el sur fueguino. “Se están cebando, crecen en número y ya no le temen a nada. Incluso han intentado atacar a personas”, afirmó, y reclamó mayor control y políticas activas sobre la tenencia responsable de mascotas.
Un problema que se repite en la provincia
El caso no es aislado en Tierra del Fuego. A comienzos de febrero, una jauría mató más de 100 corderos en la Escuela Agrotécnica Nuestra Señora de la Candelaria, generando un fuerte impacto productivo y educativo.
Desde la institución señalaron que 120 animales fueron asesinados en apenas dos días, afectando el trabajo anual de alumnos y docentes que participan en la producción ovina como parte de su formación técnica.