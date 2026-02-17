Apareció un yacaré en aguas del río Paraná y evacuaron a los bañistas

Una escena inesperada se dio en la última tarde calurosa del fin de semana largo de Carnaval en Rosario: un yacaré de grandes dimensiones apareció en el río Paraná, frente al balneario La Florida, y sorprendió a vecinos y turistas que buscaban alivio al calor.

El episodio ocurrió cerca de las 17, cuando los bañistas advirtieron la presencia de un animal en el agua, del que inicialmente solo se distinguían la cabeza y parte del lomo. En un primer momento algunos pensaron que se trataba de un tronco o una tortuga, hasta que confirmaron que era un yacaré y dieron aviso al guardavidas.

Según relataron testigos, el animal había pasado el límite de las boyas y permanecía a pocos metros de la orilla, mirando hacia la costa. “Era grande y la gente se asustó. Un hombre empezó a avisar que salieran del agua”, contó un vecino. Un chico que alertó al personal recordó que al principio no le creyeron: “Mi papá dijo que era un yacaré, pero parecía un tronco. Le dije al guardavidas y se reía, no me creía”.

Ante la confirmación, los bañistas evacuaron el río sin que se registraran incidentes. Si bien al comienzo hubo temor —ya que se trata de un animal carnívoro y cazador— con el correr de los minutos algunos curiosos incluso se tomaron fotografías a prudente distancia.

El ejemplar, de entre 1,5 y 2 metros de largo, se mantuvo calmo durante varias horas y no mostró intención de acercarse a la arena. En el lugar trabajaron efectivos de la Brigada Ecológica y del Destacamento 23, que optaron por no intervenir activamente ya que el yacaré se encontraba en su hábitat natural y no representaba un riesgo inmediato mientras permaneciera en el agua.

Con la llegada de la noche y el cierre del balneario, previsto para las 20, los visitantes se retiraron y se esperaba que el animal se alejara por sus propios medios.

Desde la administración del balneario indicaron que el predio abrirá con normalidad este miércoles a las 9.

El yacaré negro, especie común en ríos y zonas lacustres del litoral argentino, no suele ser agresivo hacia las personas, aunque se recomienda siempre mantener distancia y dar aviso a las autoridades ante su presencia.