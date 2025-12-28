 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Departamento Concordia

Liberaron en el río a un yacaré que merodeaba en el acceso a localidad entrerriana

Se trató de un yacaré negro de 1,50 metros que merodeaba sobre la cinta asfáltica, en la ruta de acceso a Benito Legerén (Concordia). Video del momento de la liberación del animal.

28 de Diciembre de 2025
Liberaron en el río a un yacaré
Liberaron en el río a un yacaré

Se trató de un yacaré negro de 1,50 metros que merodeaba sobre la cinta asfáltica, en la ruta de acceso a Benito Legerén (Concordia). Video del momento de la liberación del animal.

Vecinos alertaron este sábado al personal policial de la Comisaría de Frigorífico Yuquerí acerca de la presencia de un yacaré negro de 1,50 metros sobre la cinta asfáltica, en la ruta de acceso a Benito Legerén (Concordia).

 

Los efectivos concurrieron en el móvil JP 355 y, una vez localizado el animal, procedieron a capturarlo, aferrarlo con cuerdas y posteriormente llevarlo hasta la cosa del río Uruguay.

En tal escenario natural, hubo que llevar adelante una paciente tarea para quitarle las cuerdas que lo inmovilizaban, para, finalmente, soltarlo y dejarlo mirando hacia la costa. Pasaron unos segundos hasta que el animal comenzó a moverse en dirección al agua, donde se introdujo minutos después.

 

“Salvaguardando una especie autóctona” dijeron desde la Policía concordiense, a la hora de resaltar el operativo llevado a cabo.

 

Temas:

Yacaré Río Uruguay
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso