Liberaron en el río a un yacaré que merodeaba en el acceso a localidad entrerriana

Se trató de un yacaré negro de 1,50 metros que merodeaba sobre la cinta asfáltica, en la ruta de acceso a Benito Legerén (Concordia). Video del momento de la liberación del animal.
Vecinos alertaron este sábado al personal policial de la Comisaría de Frigorífico Yuquerí acerca de la presencia de un yacaré negro de 1,50 metros sobre la cinta asfáltica, en la ruta de acceso a Benito Legerén (Concordia).
Los efectivos concurrieron en el móvil JP 355 y, una vez localizado el animal, procedieron a capturarlo, aferrarlo con cuerdas y posteriormente llevarlo hasta la cosa del río Uruguay.
En tal escenario natural, hubo que llevar adelante una paciente tarea para quitarle las cuerdas que lo inmovilizaban, para, finalmente, soltarlo y dejarlo mirando hacia la costa. Pasaron unos segundos hasta que el animal comenzó a moverse en dirección al agua, donde se introdujo minutos después.
“Salvaguardando una especie autóctona” dijeron desde la Policía concordiense, a la hora de resaltar el operativo llevado a cabo.